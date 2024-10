Dalla Juventus al Barcellona, non solo Szczesny: la svolta fa decollare l’affare

Al centro di molte indiscrezioni di mercato, la sua avventura alla Juventus sembra ormai essere giunta al capolinea. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa

Archiviato il deludente pareggio dell’Allianz Stadium contro il Cagliari, la Juventus è tornata immediatamente ad allenarsi per preparare il prossimo impegno ufficiale contro la Lazio. In attesa dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, Thiago Motta ha chiamato immediatamente a raccolta la squadra per lanciare un segnale importante. Nel frattempo, però, a calamitare l’attenzione mediatica in casa bianconera sono anche le vicende extra campo.

Mentre le voci relative all’acquisto di un eventuale vice Vlahovic o di un sostituto di Bremer sono state sostanzialmente messe in stand by da Giuntoli, la ‘Vecchia Signora’ ha appreso la notizia del Tribunale Arbitrale dello Sport in merito al caso Pogba. Inizialmente squalificato per 4 anni dopo essere risultato positivo al DHEA, il centrocampista francese si è visto ridurre la sospensione a ‘soli’ 18 mesi. Il TAS ha infatti giudicato non intenzionato ed errata l’assunzione della sostanza in questione, avendo Pogba preso un integratore prescrittogli da un medico in Florida. Sebbene il ritorno in campo del centrocampista francese sia dunque fissato per il prossimo marzo, la Juventus sta comunque lavorando per trovare l’accordo definitivo per la rescissione del contratto. Dettaglio tutt’altro che trascurabile, che apre nuovi interrogativi sul ‘futuro’ del Polpo.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: tentazione Pogba per il Barcellona

Accostato a diversi club a stelle e strisce, nei giorni scorso l’ex stella del Manchester United è stato ‘proposto’ – almeno a livello mediatico – anche al Marsiglia. In realtà, la situazione è molto più complessa e potrebbe coinvolgere anche altri club in giro per l’Europa.

Secondo quanto riferito da El Gol Digital, infatti, sulle tracce di Pogba potrebbe mettersi anche il Barcellona. Alla ricerca di un profilo d’esperienza con cui puntellare un reparto che comprende molti giovani in rampa di lancia, i blaugrana potrebbero fare un pensierino all’attuale centrocampista della Juventus. Dopo aver messo le mani su Szczesny, infatti, i catalani sarebbero intenzionati ad alzare nuovamente il tasso d’esperienza della rosa a disposizione di Flick. Per farlo, però, non poche tessere dovranno incastrarsi. Pogba e la Juventus, infatti, dovranno prima trovare l’accordo per la risoluzione del contratto; inoltre, il Barcellona è chiamato anche ad affrontare le ‘grane’ Ansu Fati ed Andreas Christensen, alle quali si spera di trovare una soluzione in tempi relativamente brevi.