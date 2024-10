Ghisolfi lo compra a gennaio, colpo rossonero per la Roma

Calciomercato Roma, Ghisolfi lo compra a gennaio: la situazione in casa giallorossa anche per via delle scelte tattiche di Juric. Doppia pista da seguire

In testa adesso c’è l’Inter, con le scorie ovviamente di tutto quello che è successo a Monza e con il rigore non dato per il fallo su Baldanzi che ancora grida vendetta. Ma per Ghisolfi, almeno stando alle informazioni riportate da calciomercato.com, c’è in testa anche il mercato, con gli innesti da fare a gennaio.

E qui c’è una situazione tattica che spingerebbe il dirigente francese a prendere in considerazione un investimento sulla corsia mancina. A Juric, Angelino, piace non solo come quinto a centrocampo, ma anche e soprattutto come terzo di sinistra nella difesa. Con El Shaarawy e il rientrante Zalewski – Dahl è un oggetto misterioso, al momento – l’intenzione potrebbe essere quella di andare a prendere un esterno abile a giocare a sinistra. E i profili seguiti sono due.

Calciomercato Roma, due nomi per gennaio

Il primo, candidato forte, è un giocatore che conosce il campionato italiano: parliamo di Boga, con un passato al Sassuolo, e con un presente al Nizza. L’esterno, 27 anni, potrebbe lasciare la Ligue 1 a gennaio e Ramadani, l’agente, starebbe già parlando con i giallorossi per impostare questa operazione.

Un’altra pista, anche se sembra più difficile, è quella che porta a Laurientè del Sassuolo. Il 25enne è considerato da Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, imprescindibile per un immediato ritorno nella massima serie dopo la retrocessione di qualche mese fa. Una pista viva, ma meno calda rispetto a quella precedente. I nomi quindi in poche parole ci sono ed entrambi potrebbero fare comodo a Juric nella seconda parte di stagione. Manca ancora un po’ di tempo a gennaio, ma la macchina del mercato è già partita.