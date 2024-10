Calciomercato Roma, doppio infortunio e firma lampo

Punto di svolta sul calciomercato della Roma dopo il doppio infortunio. Strada spianata per la firma prima dell’apertura della sessione invernale, ecco come è cambiato lo scenario.

Florent Ghisolfi ha parlato per la prima volta dopo l’annuncio del suo ingaggio da dirigente della Roma. Il francese ha prima convocato una conferenza stampa con i quotidiani, poi ha puntato il dito contro l’arbitraggio in casa del Monza. Ed ora un nuovo punto di svolta coinvolge l’ex Nizza, che si avvicina all’accordo totale per la firma a sorpresa in casa giallorossa. Decisivi nella vicenda anche i due infortuni riportati nelle scorse settimane per la Roma, che hanno aperto le porte all’ennesimo ribaltone lampo.

Fari puntati sul futuro di Nicola Zalewski, fresco di reintegro nella Roma. L’esterno polacco per un mese si è allenato in solitaria a Trigoria, dopo che il suo passaggio al Galatasaray era sfumato e non era arrivata la quadra sul rinnovo. Il contratto del classe 2002 è in scadenza il prossimo giugno, ma ora dopo le ultime vicende in casa giallorossa un nuovo punto di svolta sembra dietro l’angolo. Dopo il lungo stop capitato ad Alexis Saelemaekers, a Monza c’è stato l’infortunio di Stephan El Shaarawy.

Calciomercato Roma, punto di svolta Zalewski: rinnovo dopo il doppio infortunio

Il doppio stop sulle corsie esterne ha visto Nicola Zalewski tornare subito in campo, nel pareggio della Roma arrivato a Monza. Ed ora il passo successivo intorno all’esterno cresciuto in giallorosso può portare alla firma sul rinnovo del contratto a stretto giro di posta.

Dopo il doppio infortunio sugli esterni può arrivare il prolungamento di contratto per Nicola Zalewski in casa Roma. A scriverlo è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che evidenzia come la società giallorossa abbia apprezzato il comportamento del ragazzo dopo la rottura che lo ha visto fuori dalla prima squadra. La firma può arrivare prima dell’inizio della finestra di calciomercato invernale, in modo che l’esterno nato a Tivoli non possa lasciare a parametro zero i giallorossi al termine della stagione.