Infortunio Dybala, l’esito degli esami prima di Roma-Inter

Paulo Dybala è stato il grande assente nell’ultima gara della Roma, pareggiata a Monza. Ecco l’esito degli esami dopo l’infortunio dell’attaccante argentino, c’è il verdetto per la sfida con l’Inter.

Il numero 21 giallorosso si è fermato nell’allenamento della vigilia di Monza-Roma. Paulo Dybala ha accusato un fastidio muscolare dopo lo scampolo di gara giocato in Svezia, che ne ha compromesso la convocazione per l’ultima sfida dei giallorossi prima della sosta per le Nazionali. La condizione fisica della Joya resta un capitolo aperto in casa giallorossa, considerato che fin qui in stagione ha disputato una sola gara da 90 minuti, nella sconfitta interna subita dall’Empoli. Ecco il verdetto da Trigoria dopo lo stop dell’ex Juve, nel mirino c’è il big match contro l’Inter in programma allo stadio Olimpico il 20 ottobre.

L’inizio di stagione in salita per la Roma si riflette anche nello score di Paulo Dybala, autore fin qui di un solo gol su calcio di rigore in casa giallorossa. L’attaccante argentino ha saltato la sfida in casa del Monza, terminata con un deludente pareggio per la squadra guidata da Ivan Juric. Ora è il momento della sosta per le Nazionali, con il numero 21 che non ha risposto alla chiamata dell’Argentina dopo l’infortunio arrivato a Trigoria alla vigilia della settima giornata di Serie A.

Infortunio Dybala, sospiro di sollievo Roma: l’esito degli esami prima dell’Inter

La Roma può tirare un sospiro di sollievo intorno alle condizioni di Paulo Dybala in vista della sfida contro l’Inter. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’argentino a Trigoria hanno escluso lesioni muscolari. Fastidio al flessore per l’attaccante giallorosso che ora punta al recupero in vista della sfida contro i nerazzurri.

Da domenica l’attaccante della Roma ha iniziato il percorso di recupero in vista del ritorno in campo dopo la pausa. Destano maggiori preoccupazioni invece le condizioni di Stephan El Shaarawy, sostituito per infortunio dopo venti minuti di gioco a Monza. Per il Faraone c’è il rischio di un serio guaio muscolare dopo lo stop in campionato, gli esami strumentali al polpaccio potrebbero evidenziare una lesione, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’.