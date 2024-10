Hummels è già un caso: il messaggio social scuote la Roma

In attesa del ritorno del campionato, l’ambiente della Roma è stato scosso da un messaggio social di Hummels.

Dopo aver perso in Europa League contro l’Elfsborg, la Roma di Ivan Juric ha pareggiato in campionato contro il Monza. Domenica scorsa, infatti, i giallorossi non sono riusciti a sfruttare il gol di Dovbyk, visto che hanno subito il gol del pari da Dany Mota.

Tuttavia, se la prestazione dei capitolini contro l’Elfsborg è stata deludente, quella contro il Monza di Alessandro Nesta è stata abbastanza positiva. La Roma, infatti, ha avuto diverse occasioni e, soprattutto, può recriminare per un rigore solare non dato su Baldanzi.

Con questo 1-1 rimediato a Monza, però, la squadra giallorossa è scivolata di nuovo in classifica, considerando il fatto che ora è al nono posto con tre punti di svantaggio dalla Lazio quarta. La Roma, una volta terminata la sosta, è attesa dalla gara dell’Olimpico contro l’Inter, ma prima bisogna registrare una ‘frecciata’ di Hummels.

Mats Hummels su Instagram: “Roma, finora. Presto anche le foto di gioco, credo”

Il difensore tedesco, infatti, ha scritto questo sul proprio profilo ufficiale di Instagram: “Roma, finora. Presto anche le foto di gioco, credo”. In questo post, di fatto, Hummels ha pubblicato foto in giro per la Capitale, ma anche ‘evidenziato’ la sua grande voglia di scendere in campo con la maglia giallorossa.

L’ex Borussia Dortmund, ingaggiato dalla Roma a parametro zero lo scorso 4 settembre, non ha infatti ancora giocato neanche un match con la sua nuova squadra. Hummels, dunque, spera che avrà l’occasione di scendere in campo alla ripresa, ovvero quando la squadra di Ivan Juric sarà impegnata sia in campionato che in Europa League.