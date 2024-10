Infortunio El Shaarawy: l’esito degli esami

Infortunio El Shaarawy. Sembra proseguire il momento nero della Roma. Tutto sembra andare contro i giallorossi. E non solo gli arbitri.

La stagione della Roma sembra essere nata sotto una cattiva stella. In poche settimane, dalle parti di Trigoria, è accaduto di tutto. E tutto è andato in un’unica e negativa direzione.

Dall’esonero di Daniele De Rossi all’arrivo di Ivan Juric fino ad una serie di risultati che non hanno soddisfatto di certo proprietà e tifosi. La sosta arriva in un momento decisamente negativo. La sconfitta in Svezia contro l’Elfsborg, maturata in Europa League, ed il pareggio nell’ultima di campionato contro il Monza, con tanto di polemiche legate all’arbitraggio, avrebbero meritato un’immediata reazione sul campo. Ma dal campo, in questa prima parte di stagione, per la Roma sembrano arrivare soltanto brutte notizie. Un nuovo infortunio ha colpito la formazione di Ivan Juric. Sono sorti, infatti, problemi per Stephan El Shaarawy. Nelle prossime ore l’esterno giallorosso si sottoporrà agli esami strumentali per avere risposte più precise riguardo al problema al polpaccio sinistro. La sosta permetterà al giocatore giallorosso di recuperare con più tranquillità. Intanto la lista degli infortunati in casa Roma si allunga sempre più.

Ed il 20 ottobre all’Olimpico arriverà l’Inter.