Inter, scoppia la bomba di mercato dopo Monza-Roma

In casa Inter, dopo la vittoria di sabato scorso contro il Torino, ci sono delle grosse novità di calciomercato.

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver perso il derby contro il Milan di Paulo Fonseca, ha ottenuto tre vittorie consecutive: due in campionato ed una in Champions League. Nella massima competizione europea, infatti, la ‘Beneamata ha sconfitto nettamente la Stella Rossi di Belgrado per 4-0.

Mentre in Serie A, l’Inter ha prima battuto l’Udinese e poi Torino. Con queste due vittorie, dunque, i nerazzurri hanno scavalcato la Juve di Thiago Motta al secondo posto. Una volta archiviata la sosta di ottobre, poi, i nerazzurri giocheranno in trasferta allo Stadio Olimpico proprio contro la Roma di Ivan Juric.

Tuttavia, prima del ritorno del campionato contro i giallorossi, per i tifosi dell’Inter ci sono delle novità di calciomercato. Tali indiscrezioni, anche se in maniera indiretta, riguardano anche la stessa Roma.

Inter, Marotta ed Ausilio su Daniel Maldini: le ultime

Come riportato dal portale italiano ‘fcinter1908.it’, infatti, all’Inter piace molto Daniel Maldini, appena convocato per la prima volta dalla Nazionale italiana. Da segnalare che, almeno per il momento, non c’è nessuna trattativa col Monza, ma solo un semplice gradimento, dimostrato con la presenza di Ausilio allo stadio per assistere da vicino alla sfida di domenica scorsa tra la squadra di Nesta e la Roma.

Anche la squadra giallorossa, inoltre, era stata accostata proprio a Daniel Maldini. Nelle prossime settimane, dunque, si potranno avere delle grosse novità sul futuro del calciatore classe 2001. Certamente, se questo interessamento dovesse concretizzarsi in un acquisto, vedere un Maldini con la maglia dell’Inter sarebbe davvero un qualcosa di clamoroso.