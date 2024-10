Klopp al posto di Juric, contromossa immediata della Roma

Klopp alla Roma, la società scende subito in campo per la clamorosa eredità in panchina dopo la staffetta De Rossi-Juric.

Dopo il deludente 1-1 contro il Monza, la Roma si trova in una fase delicata della sua stagione. La gara con i brianzoli ha lasciato uno strascico di polemiche e tensioni, non solo per il risultato deludente, ma soprattutto per una controversa decisione arbitrale. Il mancato rigore su Baldanzi ha sollevato una pioggia di critiche da parte di tifosi e dirigenti giallorossi. Ivan Juric, visibilmente contrariato, ha sottolineato come la Roma abbia creato numerose opportunità da gol, ma non sia riuscita a capitalizzare, lamentando l’assenza di precisione sotto porta e una certa dose di sfortuna nelle ultime partite.

Il pareggio contro una squadra in difficoltà come il Monza ha pesato molto sulle aspettative della società e dei tifosi. Nonostante un predominio nel gioco, con la Roma che ha imposto il suo ritmo e ha avuto il controllo del possesso palla, i giallorossi non sono riusciti a chiudere la partita. Dopo il vantaggio iniziale siglato da Dovbyk, la squadra ha subito quasi immediatamente il pareggio, vanificando così gli sforzi di ottenere una vittoria decisiva per rilanciare la propria stagione.

Klopp alla Roma, colloqui per valutarne la disponibilità

La pausa per le nazionali arriva in un momento chiave. Questa sosta sarà utile per ricaricare le batterie e recuperare giocatori importanti come Stephan El Shaarawy, in vista della cruciale sfida contro l’Inter. La partita contro i nerazzurri rappresenta un banco di prova non solo per la classifica, ma anche per il futuro della Roma e di una stagione fin qui complicata.

Ad arricchire ulteriormente la situazione ci sono alcune voci di mercato. Secondo una recente indiscrezione di Radio Radio, la Roma avrebbe avviato dei contatti esplorativi con gli intermediari di Jurgen Klopp per sondare la sua disponibilità ad allenare il club a partire dalla prossima annata.

Klopp, reduce da importanti successi con il Liverpool, potrebbe essere una scelta audace e ambiziosa per il futuro della Roma.