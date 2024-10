Pericolo scampato per la Roma: torna nel 2025

Pericolo scampato per la Roma, grave infortunio e data di rientro già fissata: ecco gli ultimi aggiornamenti prima della sfida all’Inter.

Con l’imminente scontro tra Roma e Inter, entrambe le squadre stanno facendo i conti con alcuni giocatori chiave fuori per infortunio. In casa Inter, Nicolò Barella resta sotto osservazione a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Lo staff medico nerazzurro valuterà le sue condizioni dopo la pausa internazionale, ma al momento la sua presenza contro la Roma il 20 ottobre rimane incerta, una potenziale assenza che lascerebbe un vuoto importante nel centrocampo di Simone Inzaghi.

Anche la Roma non è immune da difficoltà. La squadra di José Mourinho ha faticato a trovare continuità, con il recente pareggio contro il Monza che ha riacceso le critiche, in particolare sul fronte arbitrale. I giallorossi devono approfittare della sosta per recuperare energie e alcuni elementi chiave della rosa, come Paulo Dybala, il cui stato di forma è ancora incerto.

Inter, nuova tegola prima della sfida con la Roma: non c’è pace per Alex Pérez

Le ultime prestazioni, altalenanti, hanno evidenziato la necessità di maggiore solidità per affrontare sfide cruciali come quella contro l’Inter. Dopo una brillante vittoria contro il Torino, i nerazzurri arrivano invece con una spinta di fiducia, anche grazie alle ottime prestazioni di Lautaro Martínez.

Tuttavia, l’Inter dovrà fare i conti anche con l’assenza prolungata di Alex Pérez. Il giovane difensore spagnolo ha subito un nuovo problema muscolare, aggravando l’infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Nonostante le speranze di un rientro precoce, il suo recupero completo sembra improbabile prima del 2025, creando ulteriori grattacapi per Inzaghi in un periodo fitto di impegni.