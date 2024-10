Calciomercato Roma, addio Dybala: “Non serve a niente”

Paulo Dybala al centro del mercato giallorosso: il suo futuro è diventato un rebus in casa Roma, così come le sue condizioni fisiche

Il talento argentino non è stato disponibile contro il Monza e ora salterà la convocazione con l’Argentina. Le voci per un suo trasferimento a gennaio continuano a susseguirsi e anche la tifoseria adesso è spaccata.

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere in dubbio in casa Roma. Il giocatore argentino si è fermato dopo la sfida con l’Elfsborg in Europa League per un problema muscolare. Questo era il motivo originario ma alla luce dei controlli strumentali effettuati non sono state riscontrate lesioni, ma solo un semplice indurimento. Il numero 21 non partirà comunque per l’Argentina e resterà a disposizione di Juric durante la sosta.

In ballo c’è però il famoso rinnovo di contratto al determinarsi di alcune condizioni (dopo aver superato le 14 presenze di almeno 45′). La società non avrebbe tutta questa voglia di sobbarcarsi una spesa importante per un altro anno e per questo sta cercando di capire se a gennaio può sbloccarsi qualcosa in uscita. Nelle scorse ore è stato rilanciato l’interesse del Galatasaray per la Joya, con addirittura un incontro previsto (secondo i media turchi) durante la pausa per gli impegni internazionali. Fotomaç parla di un tentativo serio da parte dei giallorossi di Istanbul, che vorrebbero costruire un attacco super con Osimhen e Mertens.

Dybala e Azmoun verso la Turchia: non tutti però li vedono come un buon affare

Oltre a Dybala in Turchia si parla anche di un altro trasferimento eccellente, ovvero quello di Sardar Azmoun. L’ex attaccante della Roma, attualmente in forza allo Shabab Al-Ahli, è finito nel mirino del Fenerbahce di Mourinho, che vorrebbe potenziare il proprio attacco. Dybala e Azmoun potrebbero ritrovarsi quindi in Turchia, questa volta da avversari, su sponde diverse di Istanbul.

Tuttavia, come riportato dal giornalista di beinsports.com.tr, Alper Öcal, alle due squadre non servirebbero nessuno dei due.

“Non credo che il Fenerbahce abbia bisogno di Azmoun come il Galatasaray di Dybala, servirebbero piuttosto centrocampisti e difensori ad entrambe“. Poi ha aggiunto: “Detto questo non sarei sorpreso se arrivassero perché in Turchia abbiamo ormai un feticcio di stelle, che magari non sono nemmeno funzionali al progetto”. Vedremo se il richiamo di stipendi elevati convincerà anche i due romanisti o ex romanisti.