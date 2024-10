Calciomercato Roma, niente rinnovo e scambio in Premier

Calciomercato Roma, scambio a sorpresa in Premier League e reunion a gennaio per Ivan Juric. Spunta l’ex per il tecnico giallorosso, ecco le ultime sulla trattativa in Inghilterra.

Il periodo della pausa per le Nazionali offre spunti di riflessione in ottica calciomercato invernale in casa Roma. La squadra guidata da Ivan Juric potrebbe chiudere uno scambio a sorpresa durante la sessione di riparazione, che porterebbe una vecchia conoscenza del croato a Trigoria. La stagione della squadra giallorossa riprenderà con il big match contro l’Inter allo stadio Olimpico, in programma domenica 20 settembre. Ecco le ultime sulle prossime manovre di Florent Ghisolfi, con la suggestione dello scambio a gennaio in Inghilterra.

Nonostante le rassicurazioni di Florent Ghisolfi sul numero di esterni presenti in rosa, la Roma continua a faticare sulle fasce. Nell’ultima sfida di campionato, terminata in pareggio in casa del Monza, dopo l’infortunio di Stephan El Shaarawy c’è stato il ritorno in campo di Nicola Zalewski. L’esterno polacco è stato gettato nella mischia dopo un mese ai margini della rosa giallorossa a Trigoria. Resta evidente la mancanza di interpreti del ruolo adatti al gioco di Ivan Juric, che potrebbe ritrovare una vecchia conoscenza con lo scambio in Premier League.

Calciomercato Roma, scambio a sorpresa in corsia: spunta Ola Aina per Juric

Riflettori puntati sull’esterno ex Torino, Ola Aina, oggi in forza al Nottingham Forest. Il laterale destro nigeriano, classe ’96, è in scadenza di contratto con il club inglese. Stessa situazione contrattuale che coinvolge Nicola Zalewski in casa Roma, e si aprono le porte per uno scambio a sorpresa in corsia che coinvolge i due esterni in scadenza di contratto.

A parlare dell’idea di Ola Aina per la fascia destra della Roma è l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’. Il nigeriano potrebbe sbarcare a Trigoria nella sessione di calciomercato invernale, con il classe 2002 che farebbe il percorso inverso. Un nuovo colpo di scena pronto a coinvolgere il futuro di Nicola Zalewski che, dopo esser stato reintegrato in prima squadra, sembrava pronto a firmare il rinnovo con i giallorossi.