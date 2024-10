Cessione Roma: Friedkin ci mette la firma

Nuove voci di cessione tornano ad ombreggiare sulla Roma dei Friedkin. La proprietà statunitense avrebbe già inviato la comunicazione decisiva per vendere la società giallorossa.

Il mese di settembre è stato decisamente turbolento per la Roma dei Friedkin. Il rapporto tra la tifoseria e la presidenza statunitense è ai minimi termini dopo l’esonero di Daniele De Rossi, che ha portato anche al divorzio dalla Ceo Lina Souloukou. La proprietà texana, che ha messo le mani sull’Everton in Premier League, ha scelto Ivan Juric come erede dell’ex Capitano. In attesa di capire chi prenderà il posto in società della manager greca, si accendono nuovamente nuove voci di un addio a stretto giro di posta della presidenza a stelle e strisce in casa Roma.

Nuove indiscrezioni coinvolgono direttamente la presidenza Friedkin in casa Roma. Lo scossone in panchina ed in società, unito all’acquisto di un club importante come l’Everton, ha gettato nuove ombre sul futuro della famiglia statunitense alla guida del club giallorosso. Mentre i tifosi non smettono di contestare le ultime scelte societarie, ribadendo il proprio dissenso anche nella recente trasferta a Monza, spunta un nuovo annuncio che apre le porte alla cessione del club capitolino.

Cessione Roma, Radio Radio: dossier Friedkin e mandato internazionale

Nonostante il comunicato emesso dalla famiglia Friedkin, che ribadiva la centralità del progetto Roma nelle manovre degli statunitensi, le voci di una cessione imminente della società giallorossa non si placano. Ecco l’ultimo aggiornamento che apre le porte alla vendita del club da parte della famiglia texana.

Secondo quanto riportato da Ilario Di Giovambattista in diretta su Radio Radio, i Friedkin avrebbero consegnato un dossier per la vendita della Roma. Il documento sarebbe dunque stato affidato ad un’agenzia internazionale pronta ad orchestrare il cambio di proprietà in casa giallorossa. Le carte sarebbero già in viaggio su tavoli internazionali per definire la cessione della proprietà del club giallorosso da parte della famiglia statunitense a stretto giro di posta.