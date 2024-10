Firma bianconera e niente Inter: 20 milioni a gennaio

Firma bianconera a gennaio, prezzo fissato: 20 milioni e niente Inter. La strategia è stata definita, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Dopo il deludente pareggio con il Monza, la Roma si prepara alla sfida cruciale contro l’Inter, in programma dopo la pausa per le nazionali. Questo incontro sarà determinante per le ambizioni in campionato e ulteriori indicazioni sullo stato di crescita della squadra ereditata da Ivan Juric dopo l’esonero di De Rossi.

La Roma punta a recuperare giocatori chiave come El Shaarawy per tentare di strappare punti preziosi a una delle squadre più in forma della Serie A. Nel frattempo, continuano a circolare indiscrezioni su possibili evoluzioni in casa giallorossa in lato senso, sia presidenziale che tecnico-progettuale, con i Friedkin silenti ma sempre al centro di grandi attenzioni e potenziali indiscrezioni.

In parallelo, sul fronte del mercato, la Juventus e la stessa Inter sono tra i club italiani che monitorano attentamente la situazione di Jonathan David, attaccante del Lille, il cui contratto con il club francese scadrà nel 2025 e accostato durante la scorsa parentesi estiva anche alla stessa Roma, poco dopo la sortita definitiva di Romelu Lukaku.

David, niente Inter e firma bianconera: strategia delineata per gennaio

Il giovane canadese è uno dei talenti più promettenti del panorama europeo, e la sua duttilità in attacco lo rende un obiettivo ambito da molte società, sia in Italia che all’estero. Tuttavia, portarlo in Serie A non sarà semplice, poiché il Lille è deciso a non cedere facilmente il suo gioiello senza un’offerta convincente. Il suo futuro, stando a quanto riferisce Football Insider, potrebbe colorarsi sempre di più dei colori della Premier League.

Il Newcastle United, uno dei club più interessati, ha iniziato a seguire da vicino l’attaccante del Lille in vista della sessione di mercato invernale. Jonathan David è al centro dei loro pensieri, soprattutto alla luce dei problemi di infortuni che hanno colpito il reparto offensivo dei Magpies, con Alexander Isak e Callum Wilson attualmente indisponibili.

Questo ha costretto il tecnico Eddie Howe a schierare Anthony Gordon fuori posizione, aumentando l’urgenza di rinforzare l’attacco. Sebbene il contratto di David scada nell’estate del 2025, il Newcastle potrebbe tentare un assalto già a gennaio. Tuttavia, il Lille ha chiarito che non si priverà del suo attaccante a meno di un’offerta sostanziosa, e il club inglese non sembra disposto a sborsare i 20 milioni di sterline richiesti in una fase intermedia della stagione. Ciò rende incerta la fattibilità di un trasferimento a metà campionato, nonostante l’interesse concreto dei Magpies.