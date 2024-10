Firma e annuncio UFFICIALE: Klopp è tornato

Arriva la firma di Jurgen Klopp che ha deciso ufficialmente quale sarà il suo futuro: un annuncio che ha lasciato tutti di stucco

Il tecnico tedesco è stato accostato a molte squadre, anche italiane, ma alla fine ha preso una via diversa. Un personaggio come lui non poteva rimanere lontano dal mondo del calcio per troppo tempo. C’è grande curiosità di vederlo all’opera.

Jurgen Klopp è tornato o perlomeno sta per farlo. L’ex allenatore del Liverpool aveva lasciato il suo incarico con i Reds al termine della scorsa stagione. Dopo aver vinto la Premier League, la Champions, l’FA Cup, due Coppe di Lega e altrettanti Community Shield aveva deciso di dire basta. Oltre ai trofei anche tanti piazzamenti, due finali perse contro il Real Madrid, una di Europa League contro il Siviglia e dei secondi posti sul filo di lana dietro al Manchester City di Guardiola.

Onore al merito per un personaggio che nel mondo del calcio è spesso stato più di un semplice tecnico. Uno come Klopp traccia la linea, segna la via, precorre un’era e diventa un punto di riferimento per gli altri. Proprio per questo diversi club hanno tentato di contattarlo in questo periodo per offrirgli la propria panchina. Lui è rimasto fedele al proprio intanto, dichiarato sin dal principio, ovvero quello di prendersi un anno sabbatico. Oggettivamente, però, ha comunque raccontato una bugia, visto che in realtà un nuovo incarico lo ha già accattato, pur se non in panchina.

Jurgen Klopp ha scelto il nuovo incarico: lavorerà con l’universo Red Bull

Klopp ha scelto in queste ore di entrare a far parte dell’universo della Red Bull, ovviamente non per la Formula 1 ma per il settore calcistico. Come riportato da Sky Sport De, l’ex manager del Liverpool dovrebbe diventare il nuovo ‘Global Head of Soccer’ della Red Bull a partire dal 1° gennaio 2025.

“Klopp ha già firmato un contratto a lungo termine – racconta Florian Pettenberg su X -. Sul contratto di Klopp dovrebbe esserci anche una clausola che dovrebbe permettergli di liberarsi in caso di chiamata della nazionale tedesca”. Quella di diventare ct è sempre stata una sua idea e per questo vuole mantenerla possibile.

Klopp diventerà responsabile della rete internazionale di tutte le squadre di calcio della Red Bull, dall’RB Lipsia al Salisburgo, passando per i New York Red Bulls, fino ai club in Brasile e Giappone. Un vero e proprio totem per sviluppare ancora di più un progetto molto ambizioso.