Friedkin, decisione presa: addio a fine stagione

Friedkin, decisione presa: la proprietà americana ormai ha deciso. Sarà addio alla fine di questa stagione. L’incontro per discutere del contratto è slitatto

Da un po’ di settimane i Friedkin non solo devono gestire la Roma, ma decidendo di acquistare l’Everton hanno deciso di mettere soldi e anche idee per la squadra della Premier League. Che non se la passa benissimo.

La società di Liverpool lotta per rimanere nel massimo campionato inglese, con un tecnico, Dyche, che è in scadenza di contratto e che sa benissimo che il suo futuro è appeso ad un filo, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da FootballInsider. L’allenatore rischia l’esonero: e all’Everton sono stati accostati i nomi di Graham Potter, David Moyes e anche quello di Jose Mourinho. Oltre che di Sarri, per rimanere in tema di tecnici che conoscono bene il campionato italiano.

Niente rinnovo, addio al tecnico alla fine della stagione

Si pensava che in questi giorni l’allenatore avrebbe potuto avere un incontro con la società per parlare del rinnovo contrattuale. Ma sempre secondo il sito citato prima, non c’è stato nessun faccia a faccia. E con un accordo in scadenza come detto tra pochi mesi, il futuro appare abbastanza segnato, deciso, scritto. Con nessuna possibilità d’appello.

I Friedkin, si legge ancora, vogliono mettere mano in maniera prepotente dentro la società e quasi sicuramente decideranno per il cambio tecnico in panchina. Una situazione, quella di Dyche, identica a quella di Juric: anche il croato, che ha preso il posto di Daniele De Rossi, ha un accordo fino alla fine di questa stagione. La sua permanenza dentro Trigoria è forse legata alla qualificazione alla prossima Champions League. Ma senza un cambio immediato di prestazioni, e senza risultati, allora anche il suo destino potrebbe essere segnato alla fine di quest’anno. C’è chi dice prima. Però sembra difficile che i Friedkin possano optare per un altro ribaltone.