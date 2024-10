Partite truccate in Champions League: la denuncia è ufficiale. Ecco cosa è venuto fuori dall’ultimo report sulle partite che hanno avuto delle strane scommesse dietro

Un report clamoroso, l’ultimo, sull’integrità dello sport nello scorso mese di settembre. Lo studio, si legge su Agimeg.it, è stato realizzato da una squadra dell’Università di New Haven, guidato dal professor Declan Hill, esperto di gestione del rischio e antiriciclaggio. E sono venute fuori delle cose incredibili.

Sono venuti fuori la bellezza 169 casi di scommesse sospette, con il calcio in testa con ben 144 possibili match-fixing. Entrando nel dettaglio, poi, i casi relativi agli altri sport riguardano 7 nel ping pong, 5 nel basket, 4 negli eSports, 3 nel tennis, 2 nel cricket, 1 nel bandy, 1 nel futsal, 1 nella pallavolo e 1 nella pallamano.

Partite truccate in Champions League: denuncia UFFICIALE

Francesco Barranca ha commentato all’agenzia sul gioco in Italia citata prima questi risultati con queste parole: “E’ stato un mese drammatico come si evince facilmente dai numeri. Ci sono stati giorni in cui si sono verificati una ventina di eventi con possibili manipolazioni. Il problema sta esplodendo per quanto riguarda le categorie giovanili, in questo caso è stata grande protagonista la Coppa d’Asia Under 20 dove hanno partecipato squadre di Paesi protagonisti come Nepal e Laos. Sotto la lente d’ingrandimento anche lo sport femminile, con episodi anche nella Champions League. La situazione è veramente drammatica, ma sembra che nessuno sia interessato a far cambiare le cose”

Ma quali sono, infine, i continenti maggiormente colpiti dalla possibilità di match-fixing? Al primo posto c’è l’Europa, con 77 possibili eventi di questo genere, a seguire l’Asia con 52, poi il Sud America con 34 eventi sportivi. Seguono l’Africa, con 4 eventi, e America del Nord e Oceania che ne hanno avuti sotto la lente d’ingrandimento “solamente” uno. In chiusura: 151 casi riguardano lo sport maschile, 18 sono invece rilevati agli sport femminili.