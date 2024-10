Totti racconta De Rossi: “Me l’ha detto dopo l’esonero”

Ecco le ultime rumorose dichiarazioni di Francesco Totti, il quale ha detto la sua su vari temi di attualità, tra cui ovviamente l’esonero dell’amico De Rossi

L’esonero di Daniele De Rossi ha indubbiamente scosso la sponda giallorossa della città eterna, che da anni oramai lamenta la lenta ma inesorabile de-romanizzazione dell’As Roma, alimentata inevitabilmente dalla cessione in prestito di Edoardo Bove. Un processo che vide il suo epicentro nell’allontanamento di Francesco Totti da Trigoria, prima da calciatore e successivamente da dirigente.

Di recente il popolo giallorosso, deluso persino dal proprio capitano Lorenzo Pellegrini – una delle ultime roccaforti del puro romanismo all’interno di un centro sportivo Fulvio Bernardini sempre più a stelle e strisce e sempre meno giallorosso -, sembrerebbe aver individuato un nuovo spiraglio di luce nella figura di Nicolò Pisilli.

Il giovane centrocampista nato a Roma il 23 settembre del 2004 ha incantato stampa specializzata e appassionati nel corso delle ultime settimane, durante le quali ha messo in mostra una serie di qualità di rilievo, tra le quali spicca senza dubbio alcuno, oltre alla disinvoltura nel toccare il pallone, la travolgente passione per la maglia giallorossa. Nel corso della reunion organizzata per i 18 anni della vittoria del Mondiale del 2006, Francesco Totti ha parlato di De Rossi, Pisilli e molto altro.

Le parole di Totti su Pisilli, De Rossi, Bove e lo scudetto

L’ottavo re di Roma – intervistato ai microfoni di TMW – non ha potuto evitare il tema esonero DDR, con il quale ha anche condiviso il palco per intonare al karaoke le note di ‘Ci vorrebbe un amico’ di Antonello Venditti: “Nessuno conosce meglio di me Daniele? È dispiaciuto per come è andata, per i tempi e per i modi. Nel calcio succedono queste cose e dalle cose negative si può ripartire”.

Su Pisilli: “Stiamo parlando di un grande giovane promettente e sono contento che la Roma abbia trovato un grande talento. Un grande giocatore e un ragazzo educato con i piedi per terra“.

Si torna anche sul tema Bove: “Un giocatore che poteva fare bene alla Roma, dispiace che sia stato ceduto, anche se è in prestito con diritto di riscatto. Spero che un giorno possa tornare alla Roma, anche perché è un giovane del vivaio“.

Si chiude su una considerazione sul Napoli di Conte e sulla lotta allo scudetto: “È un grande allenatore e ha una grande squadra. Napoli, Juventus e Inter sono le favorite per lo scudetto“