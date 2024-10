Avverse condizioni meteo, partita nel caos: stadio non ancora a norma

Quanto è successo negli ultimi giorni potrebbe porre le premesse per un nuovo, improvviso colpo di scena. Così cambiano le carte in tavola

Le prime sette giornate di Serie A hanno contribuito ad emettere un mini verdetto, delineando le prime gerarchie e fissando – in modo ancora piuttosto confuso – i rispettivi rapporti di forza. Almeno stando a quanto emerso fino a questo momento, potrebbero non crearsi i presupposti per un’accelerazione improvvisa di una squadra al vertice. Ancor più equilibrato è del resto il campionato cadetto, che vede attualmente il Pisa in vetta alla classifica con un gruppone che fa da inseguitore guidato dallo Spezia.

Per adesso a deludere le attese – se si considera il valore complessivo della rosa – è stato sicuramente il Frosinone. Nell’ultimo turno di campionato i ciociari sono stati sconfitti anche dalla Carrarese, il cui prossimo impegno casalingo contro il Mantova sta calamitando l’attenzione mediatica. In netta ripresa e alla ricerca di una chiara identità, le due squadre si affronteranno in questo week end in un match che dovrebbe regalare non poche emozioni. L’impianto di gioco che ospiterà l’incontro, però, è ancora un mistero.

Carrarese-Mantova, stadio dell’incontro sub iudice: valutazioni in corso

A fare il punto della situazione sulla questione è tifomantova.it. Secondo quanto riferito, fino a qualche giorno fa sembrava scontato che la partita potesse regolarmente disputarsi allo Stadio dei Marmi. La ‘casa’ della Carrarese, però, continua ad essere oggetto di importanti lavori di ristrutturazione che a causa delle avverse condizioni meteorologiche delle ultime settimane non sono ancora terminati.

Ecco perché l’impianto di Carrara non è stato ancora considerato a norma. Il che potrebbe spingere i giallo azzurri a chiedere che la gara venga disputata nuovamente all’Arena Garibaldi, stadio del Pisa nel quale la Carrarese ha disputato gli ultimi incontri ‘casalinghi’. La decisione definitiva, in un senso o nell’altro, è attesa già nelle prossime ore.