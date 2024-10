Calciomercato Roma, colpo rossonero a gennaio

Giungono gustosi aggiornamenti in merito ad un colpo potenzialmente decisivo per il mercato invernale della Roma di Florent Ghisolfi

Ivan Juric avrà svariati giorni per tentare di individuare delle possibili falle nella complessa e stratificata trama tattica concepita da Simone Inzaghi, il quale, in questo inizio di campionato, è apparso piuttosto combattuto tra la volontà di confermare l’egemonia nerazzurra in campionato e la tentazione di puntare forte sulla Champions League.

La Roma, dal canto suo, sta attraversando una fase indubbiamente delicata della propria parabola, caratterizzata da un particolare scetticismo in merito all’approccio tattico di Ivan Juric e, addirittura, alle scelte di mercato compiute da Florent Ghisolfi.

Il passare delle settimane, a prescindere dai disordini scaturiti dal valzer di allenatori andato in onda al centro sportivo Fulvio Bernardini, ha trasformato l’entusiasmo per un mercato composto da colpi costosi, in livore per degli investimenti poco sostenibili, che, secondo quanto affermato da svariate frange della tifoseria capitolina, non avrebbero significato alcun cambio di marcia rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno.

Ora, anche a causa di alcuni spiacevoli sviluppi della stagione, Ghisolfi & co. sembrerebbero intenzionati a incrementare nuovamente l’investimento statunitense sulla rosa capitolina, portando un nuovo potenziale protagonista tra le fila giallorosse.

Infortunio Saelemaekers: Boga torna di moda per gennaio

Uno dei nomi più chiacchierati dell’estate giallorossa è stato senza dubbio alcuno quello di Jeremie Boga, il quale sembrava essere una delle alternative principali – insieme a Saelemaekers – al tanto desiderato Federico Chiesa. Il calciatore ivoriano è attualmente in forze al Nizza, dove lo stesso Ghisolfi miltava fino a qualche mese addietro, il che potrebbe rendere più morbida e indolore un’eventuale trattativa che, secondo quanto riportato da Leggo, sarebbe in procinto di ripartire.

Si tratta di un affare irrimediabilmente legato alle condizione di Alexis Saelemaekers, il quale è attualmente fermo ai box a causa di un grave infortunio rimediato nelle prime giornate di campionato. L’assenza dell’esterno belga – noto non soltanto per un’invidiabile disinvoltura palla al piede, ma anche per la preziosa versatilità – potrebbe pesare non poco nel lungo periodo e i giallorossi potrebbero optare per non rischiare di affidarsi ad un precario recupero.