Calciomercato Roma, dubbi spazzati via: chiosa UFFICIALE sul suo futuro

Roma, dal ritiro della sua Nazionale ha fornito una chiave di lettura interessante sul suo futuro, sui margini di crescita e la scelta che l’ha portato in giallorosso

Archiviato il pareggio tra mille polemiche ottenuto contro il Monza, la Roma ha mosso i primi passi in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Inter. Anche nei prossimi giorni, però, a prendersi le luci della ribalta saranno i prossimi impegni che vedranno le Nazionali ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Proprio dal ritiro della Svezia Under 21 a prendere la parola è stato Samuel Dahl. Acquistato dallo Djurgården nella scorsa finestra estiva di calciomercato, l’esterno mancino fino a questo momento non ha avuto occasioni per mettersi in mostra. Intervistato ai microfoni di Expressen.se, Dahl si è comunque detto convinto della scelta di vestire la maglia della Roma: “Passo troppo grande? No, non posso dirlo. Sono qui da due mesi e ho un contratto di cinque anni. Credo che la maggior parte delle persone avrebbe fatto questa scelta se si fosse trovata nella mia situazione. E se riesco a ottenerlo in tempi brevi, il minutaggio può crescere velocemente”.

Dahl ha poi continuato: “La competizione è enorme. I calciatori davanti a me hanno molti anni di esperienza a quel livello, quindi sono chiamato ad allenarmi bene per avere una possibilità. Orizzonti futuri? Non sono stressato da nulla. Dobbiamo prendere le cose come vengono e viverla giorno per giorno”.