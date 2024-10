Addio Simone Inzaghi: colpo di scena immediato

Emergono nuove indiscrezioni potenzialmente rivelatrici in merito al futuro di Simone Inzaghi. Ecco le ultime sul tecnico piacentino

Nelle scorse settimane la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi non è apparsa affatto solida quanto i tifosi si sarebbero aspettati, soprattutto in seguito ad una stagione 23/24 in cui i milanesi avevano subito appena 22 gol in 38 giornate.

Oggi dopo soltanto sette giornate siamo a ben nove reti subite da Sommer e colleghi, che hanno restituito la sensazione di una fortezza inespugnabile soltanto contro il Manchester City del maestro Guardiola (e anche in quell’occasione i nerazzurri sono stati salvati più volte dal caso, più che da una vera e propria motivazione strategica).

Inzaghi sembrerebbe ancora diviso tra Champions e campionato, ma, anche a causa di una rosa lunga ma non lunghissima, i nerazzurri potrebbero rischiare, nel tentativo di eccellere su tutti i fronti, di fare male entrambi. Innumerevoli le indiscrezioni che vedrebbero persino un possibile addio di Simone Inzaghi a fine stagione e, di recente, è emersa una nuova notizia.

Ten Hag resta allo United: l’opzione Inzaghi posticipata?

Eric Ten Hag, nonostante i risultati a dir poco deludenti, sembrerebbe godere ancora di una irrazionale fiducia da parte della dirigenza dei Red Devils, i quali avrebbero deciso in una riunione di tenersi, almeno per ora, il tecnico olandese.

Una scelta che potrebbe tuttavia nascondere una prospettiva a lungo termine, dato che trattenere Ten Hag potrebbe permettere allo United di accedere a Simone Inzaghi a fine stagione, quando il tecnico piacentino avrà concluso la propria stagione nerazzurra.