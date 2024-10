De Rossi all’Olimpico: incontro e lunga chiacchierata con il DS

De Rossi all’Olimpico, incontro e lunga chiacchierata con il direttore sportivo. Le immagini durante Italia-Belgio parlano chiarissimo.

In casa Roma, la stagione 2024-2025 è cominciata con grandi difficoltà, sia sul piano tecnico che societario. La squadra, sotto la guida di Ivan Juric, fatica a trovare continuità nei risultati. Dopo un inizio promettente, le ultime partite hanno rivelato un calo di rendimento, con prestazioni altalenanti che hanno sollevato dubbi sulla solidità del progetto. I giallorossi sono lontani dalle posizioni di vertice, e la pressione è aumentata sullo stesso Juric, chiamato a invertire la rotta per evitare ulteriori complicazioni in una stagione già complessa.

Gli eventi che hanno segnato i primi mesi sono stati numerosi e turbolenti. L’esonero di Daniele De Rossi, un’icona della Roma, ha provocato un’ondata di critiche da parte dei tifosi, furiosi per la decisione presa dalla dirigenza a pochi mesi dall’inizio della sua nuova avventura in panchina. La scelta è stata vissuta come un tradimento, soprattutto perché De Rossi rappresenta una bandiera per il club e i suoi sostenitori.

Lunga chiacchierata durante Italia-Belgio: ci sono Bonucci e Giuntoli con De Rossi

A rendere la situazione ancora più intricata, sono arrivate le dimissioni della CEO Lina Souloukou, che ha lasciato il club nel bel mezzo delle polemiche. La Souloukou era già al centro delle critiche per il modo in cui aveva gestito il caso De Rossi, e la sua uscita ha ulteriormente acceso il dibattito sulla gestione della proprietà Friedkin, sempre più sotto esame.

Nel frattempo, in una serata complicata per la Nazionale e per quel Capitano Pellegrini che anche con la casacca giallorossa non sta vivendo un momento felicissimo, è sempre lo stesso De Rossi ad attirare attenzioni di non poco conto, proprio come testimoniano delle immagini che giungono da uno Stadio Olimpico che rappresenterà sempre una seconda casa per lui, così come per altri nobili nomi quali Francesco Totti.

Alla fine del primo tempo, infatti, come si può leggere nel seguente Tweet, c’è stato un colloquio tra lo storico numero 16 della Roma, l’attuale DS della Juventus, Cristiano Giuntoli, e l’ex difensore bianconero, Leonardo Bonucci.

