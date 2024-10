Disastro Pellegrini: rosso con l’Italia, i social non perdonano

Disastro Pellegrini. Un’ingenuità a centrocampo del giocatore della Roma costringerà l’Italia a giocare la ripresa con un uomo in meno.

L’Italia di Luciano Spalletti in campo allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio per la Nations League. Azzurri subito in vantaggio dopo appena un minuto con Cambiaso e poi ancora in rete con Retegui al 24.

Sul finire del primo tempo il Belgio, fino ad allora inesistente, accorcia le distanze con De Cuyper al 42. Il tutto avvenuto soltanto tre minuti dopo l’espulsine del centrocampista azzurro Pellegrini. Espulsione avvenuta in seguito ad un’entrata fallosa dell’azzurro su Theate. Il direttore di gara, richiamato dalla Var, ha estratto il cartellino rosso. Pertanto la nazionale azzurra giocherà l’intero secondo tempo con un uomo in meno.

Disastro Pellegrini. I social attaccano il centrocampista

L’espulsione di Pellegrini ha scatenato la rabbia dei tifosi. I social hanno preso di mira il centrocampista giallorosso. temendo che possa complicare non poco la gara dell’Italia. Di seguito alcuni commenti, non tutti a senso unico.

“Se non la vinciamo do tutta la responsabilità a Pellegrini E dalle prossime a chi continua a convocarlo“; “Pellegrini non lo convocherei al prossimo giro -al di là della squalifica- proprio per principio. Sta giocando molto male nella Roma e per una scivolata pericolosa e senza senso ha rovinato una partita che l’#Italia stava dominando“; “Disastro Pellegrini che continua a mostrare tutti i suoi limiti, sia atletici che di testa… da troppo tempo non è più lo stesso di qualche stagione fa … bocciato“, sono soltanto alcune delle frasi contro l’azzurro. ma c’è anche chi prova a difendere il centrocampista della Roma, come chi scrive: “Pellegrini non sarà un gran giocatore, ma stasera stava giocando benissimo ed è stato costretto al fallo da Bastoni.

Ma tanto che lo dico a fare, l’avreste criticato anche se non avesse fatto fallo e avesse lasciato sviluppare al Belgio un’azione pericolosa sotto la nostra porta“, come dire che c’è molto pregiudizio sulle valutazioni riguardanti il giallorosso.