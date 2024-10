Girandola impazzita: Donnarumma in Serie A con lo sconto

Donnarumma in Serie A con lo sconto. Una notizia che scuote il ritiro azzurro. Il portierone, ex Milan, può ritornare protagonista nella nostra Serie A.

Ritorna la nazionale azzurra di Luciano Spalletti dopo le confortanti vittorie contro Francia ed Israele a settembre valide per la Nations League. Prossimo, immediato impegno, il Belgio.

Ritorna la nazionale azzurra con protagonisti vecchi e nuovi. Emoziona vedere nuovamente un Maldini a Coverciano. Riccardo Maldini, dopo nonno Cesare e papà Paolo. Il figlio di uno dei più grandi difensori della storia del calcio dà inizio alla sua avventura azzurra. Accanto a lui volti noti che hanno scritto pagine ‘storiche’ della nazionale italiane ed altre un po’ meno nobili che sarebbe preferibile dimenticare al più presto. In entrambe le sezioni spicca l’imponente figura di Pierluigi Donnarumma, il portierone azzurro e numero uno del PSG. Un momento non facile per l’ex Milan. La sua avventura in terra di Francia vive di continui alti e bassi e se in Ligue 1 tutto sembra procedere tranquillamente, in Champions League c’è sempre qualcosa che sembra virare nella direzione sbagliata.

Donnarumma in Serie A in saldo. dal Milan all’Inter

Qualche errore di troppo nell’Europa che conta, soprattutto per il PSG, avrebbe portato il tecnico del club francese, Luis Enrique, a mettere in seria discussione il futuro tra i pali, come titolare, del gigante di Castellammare di Stabia.

Il PSG si sta guardando attorno e secondo quanto risulta ad interllive.it, avrebbe già trovato il suo prossimo numero uno. Trattasi di Jan Oblak, classe 1993, estremo difensore sloveno dell’Atletico Madrid. Valutazione 30 milioni di euro. La stessa cifra che ‘accontenterebbe’ il PSG in caso decidesse di mettere sul mercato il portiere azzurro. Nel caso di addio a Parigi si potrebbe nuovamente immaginare Donnarumma protagonista nel campionato italiano. In quale squadra? La Juventus, da sempre attenta alle vicende dell’ex Milan, ha fatto una scelta diversa: Michele Di Gregorio. Escluso il Milan per ovvi motivi, tra le grandi rimane soltanto l’Inter. Yann Sommer è in età avanzata, ma l’affare Donnarumma-Inter è tutt’altro che facile da concludere. L’eventuale somma richiesta dal PSG, 30 milioni di euro con lo sconto, per via che il portiere italiano andrà in scadenza a giugno 2026, possono essere investiti dalla società di Beppe Marotta. Ma poi chi spiega alla nuova proprietà americana che Pierluigi Donnarumma al PSG percepisce un ingaggio di 12 milioni di euro netti annui?