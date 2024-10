Incrocio Roma-Juve ad alte frequenze: affare a sorpresa

Gli ultimi intrecci di mercato potrebbero mettere Roma e Juventus nelle condizioni di innescare un importante effetto domino. Lo scenario

Archiviato il tanto discusso pareggio di Monza – con le annesse inevitabili recriminazioni per l’evidente rigore non fischiato ai danni di Baldanzi – la Roma ha mosso i primi passi per prepararsi al meglio alla prossima sfida di campionato. Non sarà affatto un match come gli altri. Dopo la sosta delle Nazionali, infatti, Pellegrini e compagni se la vedranno con l’Inter di Simone Inzaghi che, sia pur evidenziando dei limiti nella fase difensiva, si è messa all’inseguimento del Napoli capolista.

Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, alcune tracce hanno cominciato a prendere piede. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore riferite al sempre più probabile acquisto di un jolly per la fascia mancina, ad esempio, non possono essere affatto trascurate. Il che si coniuga con la necessità di valutare con attenzione quelle occasioni che il tempo e il mercato sapranno offrire. In tutto questo, però, il tema rinnovi rappresenterà una vera e propria direttrice delle mosse di mercato dell’area tecnica della Roma.

Calciomercato Roma, tentazione Juve-El Shaarawy: lo scenario

Tra le diverse situazioni che andranno affrontate nel medio-lungo periodo, ad esempio, impossibile non menzionare anche il dossier El Shaarawy. Il ‘Faraone’ – che aveva lanciato segnali importanti soprattutto ad inizio stagione – nelle ultime uscite ufficiali è in leggero calo. In attesa di risposte molto più dettagliate sugli effettivi tempi di recupero dal suo infortunio, non è fuorviante ipotizzare come l’eventuale permanenza di El Shaarawy possa rappresentare un tema rovente in casa Roma.

Ricordiamo infatti che l’ex jolly di Milan e Genoa è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato. D’altro canto – almeno allo stato attuale della situazione – il rinnovo di El Shaarawy non rappresenta una priorità per i giallorossi, che hanno invece fretta di ufficializzare il prolungamento di Mile Svilar, la cui trattativa viaggia ormai a vele spiegate. Al momento – dunque – una vera e propria trattativa per il rinnovo di El Shaarawy non è partita. Ecco perché i sondaggi esplorativi effettuati nei mesi scorsi dalla Juventus potrebbero rappresentare una traccia importante da seguire con attenzione.

Laddove le strade del ‘Faraone’ e della Roma non dovessero intersecarsi in ottica rinnovo, infatti, non è escluso che Giuntoli possa fare un pensierino proprio sull’esterno della Roma. El Shaarawy, infatti, gode della stima di Thiago Motta in virtù della sua poliedricità e della ben nota propensione al sacrificio nella fase di non possesso. Caratteristiche tutt’altro che banali, che potrebbero spingere il tecnico della Juventus ad avallare l’eventuale operazione. Per adesso – comunque – tutto è racchiuso nell’alveo delle ipotesi, ma occhio ai prossimi mesi…