Infortunio Dybala e sorpresa Le Fée: le ultime da Trigoria

Roma, allenamento mattutino per i giallorossi che si sono ritrovati a Trigoria: davanti agli occhi di Ghisolfi ecco chi ha lavorato con Juric e le condizioni di Dybala ed El Shaarawy

Nonostante i quindici elementi assenti per via delle convocazioni in nazionale, la Roma questa mattina, come al solito, si è allenata a Trigoria in vista della sfida del prossimo 20 ottobre, all’Olimpico, contro l’Inter.

Quelli che non sono partiti, come si vede dalle foto che il sito giallorosso ha pubblicato, hanno lavorato sia sotto il profilo atletico sia con la palla: insomma, un’intensa seduta sotto lo sguardo attento di Ivan Juric, di Matteo Paro – che da sempre segue il croato – e anche di Florentin Ghisolfi, che ha assistito all’allenamento seduto su una delle due panchine a bordocampo. Anche il dirigente francese, quindi, è vicino alla squadra in questo momenti.

Roma, ancora assenti Dybala ed El Shaarawy

Molti sorrisi, tra i quali quelli di Cristante, di Mancini ma anche di Mats Hummels, che un paio di giorni fa ha pubblicato delle foto da turista scrivendo, poi, che le foto dal campo “arriveranno presto, credo”. E c’è chi ha letto questa cosa come una mezza polemica, visto che ancora l’ex Borussia Dortmund, nonostante sia arrivato ormai un mese fa a Trigoria, non ha ancora debuttato con la nuova maglia.

Seduta con il resto dei compagni anche per Enzo Le Fée: non sarebbe una novità, visto che il francese da un poco di tempo ormai sembra essersi messo alle spalle i problemi fisici che lo tengono fuori dalla fine d’agosto. Ma il centrocampista francese, nell’allenamento odierno, non ha più il tutore che si vedeva nei giorni scorsi. Assenti, invece, ancora Dybala ed El Shaarawy. Vedremo se i due potranno tornare a disposizione in vista del match contro la squadra di Simone Inzaghi. Anche se la situazione non è del tutto piacevole e chiara.