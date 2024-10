Nuovo CEO, chiamata e annuncio UFFICIALE da Roma

Nuovo CEO della Roma, chiamata e annuncio UFFICIALE dallo Stadio Olimpico. La risposta è tutta un programma, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Prima della partita di Nations League tra Italia e Belgio, disputata allo Stadio Olimpico, è arrivato un annuncio ufficiale di non poco conto. A margine dell’incontro della Nazionale di Spalletti, infatti, anche le parole di un volto noto del calcio italiano hanno impattato in modo veemente sulle voci in casa Roma e sui recenti eventi dirigenziali che stanno toccando il mondo dei Friedkin.

Mentre sul campo, infatti, continua il periodo non nobilissimo di una squadra che non ha ancora tratto i benefici sperati dalla attesa cura di Ivan Juric, in quel di Trigoria restano ancora apertissime e numerose le questioni relative alla dirigenza e la proprietà. Al di là dei rumors circa possibili uscite di scena dei Friedkin, sempre più vicini all’Everton, a generare attenzione mediatica nelle ultime settimane è stata anche la questione relativa al CEO della Roma.

Nuovo CEO della Roma, Carnevali risponde col sorriso prima di Italia-Belgio

Poco dopo l’esonero di De Rossi, come si ricorderà, Lina Soulokou ha rassegnato le proprie dimissioni, lasciando vuoto per qualche giorno un posto fondamentale e rispetto al quale andranno necessariamente condotte valutazioni a più lunga gittata per apparecchiare il prossimo futuro.

La Roma resta in cerca di un nuovo amministratore delegato dopo le dimissioni di Souloukou. Sulla questione è stato punzecchiato anche Andrea Carnevali che, appunto, all’ingresso della Tribuna d’Onore dello Stadio Olimpico ha parlato proprio di tale aspetto. Lo conferma il video di Francesco Iucca di Calciomercato.it, nel quale si sente la risposta di Carnevali, quando gli viene ricordata dell’attuale vacuità in questo ruolo delicato in casa giallorossa.

“C’è un posto libero da CEO alla Roma? Fortunato chi lo occupa“.