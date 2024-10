Operazione immediata, UFFICIALE: emergenza totale per la big

Operazione immediata UFFICIALE: emergenza totale per una delle big d’Europa che ha avuto a che fare con un altro stop improvviso. La situazione

Un piccolo intervento per risolvere un problema cardiaco. E non sappiamo, viste le stringenti leggi in italiane nel merito, se da queste parte avrebbe potuto continuare a giocare. Certo, si parla di una cosa comune, però il problema c’è stato.

Nella tarda mattinata di oggi si era diffusa la voce di un problema cardiaco per Mazraoui. Qualcuno ha confermato mentre altri hanno smentito. Poi, qualche minuto fa, è arrivata la conferma del problema per il giocatore così come riportato da Fabrizio Romano, che tramite il proprio profilo X ha aggiornato sulle condizioni fisiche del calciatore del Manchester United che, come ricorderete tutti, nei mesi scorsi è stato accostato a qualche club italiano.

Operazione per Mazraoui: le condizioni

“Il terzino del Manchester United Noussair Mazraoui è stato sottoposto con successo a un piccolo intervento correttivo precauzionale dopo aver accusato delle palpitazioni. Si tratta di una condizione relativamente comune, poiché si prevede che guarisca completamente e possa essere selezionato entro le prossime settimane” ha scritto il seguitissimo giornalista suo proprio profilo social.

Niente di così grave, per fortuna, niente che mette a rischio la carriera del marocchino, ex Ajax e Bayern Monaco, adesso in Inghilterra. Al Manchester United, inoltre, come sappiamo, c’è anche Eriksen, che ha dovuto lasciare la Serie A dopo il malore accusato all’Europeo del 2021. Al danese è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo che gli permette da quelle parti di giocare. Mentre in Italia non lo avrebbe potuto fare. Allo United, comunque, la situazione infortuni è abbastanza delicata. Sono tantissimi quelli che Ten Hag ha dovuto affrontare sin dall’inizio della stagione.