“Pellegrini via dalla Roma”: l’annuncio che infiamma il mercato

“Pellegrini via dalla Roma”: oggi il capitano giallorosso giocherà con la numero 10 della nazionale. Ma in città è sempre criticato. Ecco le parole

In città è sempre criticato. Soprattutto nell’ultimo periodo. E lui, prima della gara contro l’Elfsborg, quando ha parlato in conferenza stampa, sottolineando che spera di essere criticato solo per le prestazioni e non per l’atteggiamento che ha in campo, perché lui dà sempre tutto.

Ma poi, oggettivamente, gira tutto intorno a quello: alle prestazioni e a nient’altro. Certo è comunque che Lorenzo Pellegrini di critiche, di rimproveri, se ne prende tutte le partite. L’argomento, anche vedendo il fatto che questa sera sarà titolare con la maglia dell’Italia, è delicato e discusso, soprattutto nelle radio romane che ogni giorno parlano solo ed esclusivamente dei giallorossi. E, nel merito, si è espresso Roberto Pruzzo, che ha discusso del tema a Radio Radio.

“Pellegrini? Se ne parla tanto a Roma, però se Spalletti, che lo conosce meglio di tutti, lo fa giocare spesso titolare, un motivo c’è. Fossi in Pellegrini penserei ad andare via da Roma“. Un annuncio incredibile, una presa di posizione anche abbastanza clamorosa, dell’ex attaccante giallorosso che con la maglia della squadra della città ha scritto pagine incredibili.

Non sappiamo qual è il pensiero di Pellegrini nel merito, forse lo possiamo intuire: vale a dire che lui, romano e romanista, con la fascia da capitano al braccio, questa squadra non la lascerebbe mai. Ma il consiglio di Pruzzo è importante, perché è un consiglio vero e proprio e niente di più. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane, sempre se dovesse succedere qualcosa. Ma in ogni caso Pruzzo ha lanciato una vera e propria bomba.