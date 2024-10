Responsabilità diretta, scatta la penalizzazione: ora è UFFICIALE

Penalizzazione ufficiale: dopo il Catania, così come vi abbiamo raccontato ieri, un altro club del calcio italiano va incontro ad una sanzione. Classifica stravolta

Un’altra penalizzazione, sempre nel campionato di Serie C, sempre nel raggruppamento più a Sud, quello C. Ieri vi abbiamo raccontato la situazione del Catania, oggi invece tocca ad un’altra società, questa volta campana.

E’ stata la stessa federazione italiana gioco calcio, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, a mettere in evidenza la questione: alla Turris, penultima in classifica, è stato inflitto un punto di penalizzazione. Ma andiamo a leggere insieme quella che è stata la nota della Figc.

Penalizzazione UFFICIALE: anche alla Turris un punto in meno

Così come successo con i siciliani, anche i campani hanno deciso di andare incontro al patteggiamento, anche per abbreviare i tempi della discussione: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), la Turris (Serie C) è stata sanzionata con un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Sanzionato con 45 giorni di inibizione anche il sig. Antonio Piedepalumbo, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società.

“A carico di Piedepalumbo e – per responsabilità propria e per responsabilità diretta – della Turris era stato aperto un procedimento per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della FIGC del 14 giugno 2024, per aver lo stesso, entro il termine del 9 agosto 2024, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto a euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati per la società S.S. Turris Calcio s.r.l.“. Questa la nota apparsa, come detto, sul sito della federazione. E chissà se sarà finita qui oppure nei prossimi giorni ci saranno altre comunicazioni nel merito. In ogni caso, nello spazio di due giorni, due club dello stesso campionati si sono beccati una penalizzazione. E la classifica cambia in continuazione.