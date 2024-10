Rinforzo gratis prima della Roma: subito derby all’Olimpico

Svolta a parametro zero e firma gratis per il rinforzo, con la sfida alla Roma in vista. C’è subito aria da derby allo stadio Olimpico, ecco tutti i dettagli.

Il campionato italiano è in pausa per la sosta Nazionali di ottobre. Dopo le prime sette giornate è tempo dei primi bilanci in Serie A, con la Roma di Ivan Juric reduce dal pareggio di Monza. L’ 1-1 maturato in casa dei brianzoli registra una battuta d’arresto dopo le prime due vittorie arrivate in campionato con il tecnico croato, che sta lavorando con il gruppo rimasto a Trigoria per cercare di invertire la tendenza di questo complicato avvio di stagione. Anche gli infortuni non stanno aiutando la squadra giallorossa, costretta come tante avversarie in campionato a fare a meno di pezzi pregiati a causa di problemi fisici.

La squadra giallorossa spera di recuperare Paulo Dybala in vista della ripartenza stagionale. La Roma tornerà in campo domenica 20 ottobre, per affrontare l’Inter allo stadio Olimpico. Sarà il primo big match per Ivan Juric in campionato ed aprirà un mini ciclo che vedrà i giallorossi scendere in campo ogni tre giorni, tra Serie A ed Europa League. Tra le prossime avversarie della squadra guidata dal croato c’è anche il Torino di Paolo Vanoli, che attualmente ha un punto di vantaggio in classifica sui giallorossi.

Il Torino svolta prima della Roma: l’ex Lazio firma gratis

La squadra granata, di cui Juric è stato allenatore prima della chiamata della Roma, ha subito la tegola Duvan Zapata. L’attaccante colombiano ha chiuso anzitempo la stagione, a causa della lesione al crociato ed ai menischi, riportata contro l’Inter.

E la squadra granata, che a fine ottobre sarà ospite della Roma allo stadio Olimpico, sembra pronta a pescare dal mercato degli svincolati un rinforzo immediato per Vanoli. Parliamo di Antonio Candreva, centrocampista offensivo ex Lazio, svincolato dopo l’esperienza alla Salernitana. Secondo ‘Tuttosport’ la firma gratis del classe ’87 può arrivare a stretto giro di posta, con il fantasista pronto da subito a respirare l’aria da derby contro la Roma.