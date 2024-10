Ritorno a sorpresa per il bomber: l’annuncio scuote la Roma

Calciomercato Roma, l’annuncio rappresenta una possibile traccia per i prossimi affari dei giallorossi: ecco cosa sta succedendo

Nonostante un Artem Dovbyk sempre più al centro dello scacchiere tattico della Roma, la compagine di Juric sta riscontrando non poche difficoltà a trovare con continuità la via del gol. La mancanza di cattiveria sottoporta e la scarsa vena realizzativa di alcuni interpreti da cui ci aspettava un impatto più importante hanno reso bagnate le polveri offensive dei giallorossi.

L’ex attaccante del Girona – che contro il Monza si è reso protagonista di un gol di pregevole fattura – sta provando a caricarsi la squadra sulle spalle. Tuttavia, per riuscire a risollevare la china in campionato e risolvere determinate partite, servirà ben altro. Lo sa bene l’area tecnica giallorossa che ha già cominciato a muoversi in vista di una possibile ‘spalla’ di Dovbyk, che all’occorrenza darebbe il cambio al gigante ucraino. Da sole, le manovre sempre più decise per il rinnovo di Shomurodov non possono bastare. Anche per questo negli ultimi giorni è ritornato ad essere accostato in orbita Roma un profilo già sondato in tempi e in modi diversi dai giallorossi.

Calciomercato Roma, futuro Beto: “Potrebbe tornare in Italia”

Ci stiamo riferendo ad una vecchia conoscenza del campionato di Serie A: Beto. Anche in questa stagione, infatti, l’attaccante guineano (in possesso del passaporto portoghese) sta faticando a trovare minutaggio e a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Di proprietà dell’Everton, l’ex Udinese si sta allora guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile per il suo futuro.

A tal proposito, a fornire una chiave di lettura interessante in merito alle possibili mosse riguardanti il futuro di Beto è stato Gabriele La Manna. Non si tratta di una figura banale, dal momento che La Manna rivestì il ruolo di intermediario nella trattativa con la quale l’Udinese acquistò l’attaccante dal Portimonense. Ecco quanto riferito dall’agente ai microfoni di okcalciomercato.it: “Beto potrebbe tornare in Italia? Sì, potrebbe. È fuori dal giro dell’Everton ma il problema è legato al costo del suo cartellino: i Toffees lo hanno pagato tanto e il bomber guadagna circa tre milioni. Contatti con alcuni club? No”.