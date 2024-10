Roma, altro flop del nuovo acquisto: esclusione clamorosa

Nuove spiacevoli notizie colpiscono il centro sportivo Fulvio Bernardini, dove uno dei nuovi acquisti ha subito un’esclusione inaspettata

La Roma di Daniele De Rossi, poi di Ivan Juric e certamente di Florent Ghisolfi, sembrerebbe non aver convinto sostanzialmente in nessun aspetto il popolo giallorosso che, dopo aver manifestato il proprio legittimo livore nei confronti di una decisione quantomeno controversa in merito all’esonero di Daniele De Rossi e l’altrettanto legittima perplessità in merito alla scelta di ingaggiare Ivan Juric – il quale è già sul banco degli imputati a causa di una serie di risultati controversi -, sembrerebbe averne anche per il nuovo direttore tecnico d’oltralpe e il mercato compiuto.

Quello che inizialmente appariva ai tifosi giallorossi come una sessione di calciomercato in grado proiettare la Roma nuovamente verso i vertici alti della classifica – a cui i giallorossi si erano abituati nel corso del terzo millennio – si è rapidamente trasformato in uno dei punti più discussi tra i vicoli della città eterna.

Ad esclusione delle luccicanti prestazioni di Manu Koné e Artem Dovbyk, il resto dei gioielli acquistati a peso d’oro da Ghisolfi non sta affatto convincendo la tifoseria, con particolare attenzione alle prestazioni di Matias Soulé – il quale appare ancora a corto di fiducia, nonostante nel corso del match con il Monza si sia rivisto a sprazzi quel Soulé frizzante e propositivo di Frosinone – e alla condizione da definire di Enzo Le Fée, la cui eleganza e versatilità aveva restituito sensazioni contrastanti nel corso delle prime partite in giallorosso. Ora tuttavia giungono nuove spiacevoli notizie su uno degli innesti dell’estate giallorossa.

Mathew Ryan perde anche la nazionale

Insieme a Mats Hummels, l’altro giallorosso che non ha solcato il campo nel corso dei primi match della Roma risponde al nome di Mathew Ryan. Le luccicanti prestazioni di Mile Svilar e la necessità di rischiare il meno possibile hanno impedito all’estremo difensore australiano di mostrare le proprie qualità.

Adesso, probabilmente anche a causa della sua costante panchina romana, l’ex Arsenal classe 1992 sarebbe persino stato escluso dall’undici titolare che la nazionale australiana ha schierato nel match appena conclusosi contro la Cina, all’interno del quale Joe Gauci sarebbe stato preferito al numero 98 giallorosso.