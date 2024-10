Roma, annuncio UFFICIALE e caso chiuso

Roma, annuncio UFFICIALE. Sono finalmente arrivate le parole che smorzano sul nascere presunte polemiche nate all’interno della squadra giallorossa.

Il mercato estivo della Roma ha presentato una serie di colpi in sequenza da giugno a settembre. Quando i nuovi arrivi sono numerosi, alcuni ingranano da subito la marcia giusta, mentre ad altri occorre un tempo maggiore per l’adattamento. In casa Roma le cose non sono andate diversamente.

In questo ‘pasticciato’ inizio di stagione diverse sono le difficoltà incontrate da vari nuovi acquisti giallorossi. Qualcuno si è tenuto tutto dentro, aspettando l’occasione giusta, mentre qualcun altro ha reso pubblico il proprio ‘presunto’ malcontento. E’ stato l’ultimo acquisto di casa Roma. arrivato a parametro zero dal Borussia Dortmund, formazione di cui è stato per anni colonna difensiva insostituibile. Mats Hummels è approdato nella capitale carico di buone intenzioni. E di aspettative. Daniele De Rossi ha avuto soltanto il tempo di stringergli la mano e dirgli: “Benvenuto“. Poi è arrivato l’esonero ed Ivan Juric.

Roma, annuncio UFFICIALE. Nessun caso Hummels

Con la maglia giallorossa il difensore tedesco, campione del Mondo con la Germania nel 2014, ed oggi quasi 36enne, non è ancora sceso in campo.

Il suo post, con la frase: “Le foto in campo arriveranno presto. Credo…“, erano parse come un’accusa non troppo velata nei confronti dei tecnici che ancora non lo avevano schierato in campo. Oggi, però, a Trigoria il difensore centrale tedesco è parso di ben altro umore. Sorridente e disponibile. Lo ha fatto chiaramente intendere in una storia pubblicata su Instagram: “Raramente sono sembrato più antisportivo in una foto“, con un sorriso che dice tutto. Il difensore tedesco sente che il suo momento sta per arrivare e qualcuno ipotizza già la data del suo esordio con la maglia della Roma: 24 ottobre, allo Stadio Olimpico, per la terza gara di Europa League contro la Dinamo Kiev.

In tanti non vedono l’ora di vederlo con la maglia della Roma. Figuriamoci Mats Hummels.