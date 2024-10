Roma-Inter, recupero completato: fissato il rientro in gruppo

Roma-Inter, il recupero è completato: è stato già fissato infatti il rientro in gruppo del giocatore che dovrebbe esserci al match del prossimo 20 ottobre

Si avvicina Roma-Inter, nonostante ancora ci siano in mezzo due partite della nazionale e anche più di una settimana di attesa. Ma sia i giallorossi che i nerazzurri stanno continuando a lavorare, ovviamente con quei pochi calciatori rimasti.

Della Roma vi abbiamo raccontato prima: Juric oggi non ha visto in campo né Dybala né El Shaarawy, mentre la buona notizia è arrivata direttamente da Le Fée. Il centrocampista francese, con ancora diversi giorni di lavoro davanti, facendo tutti gli scongiuri del caso sembra essersi messo alle spalle, in maniera definitiva, il problema muscolare che lo ha costretto a stare fermo sin dai giorni successivi alla gara contro l’Empoli. Forse, contro la squadra di Inzaghi, potrebbe ritrovare almeno la convocazione.

Roma-Inter, Barella martedì in gruppo

E in casa Inter come vanno le cose? Il problema principale della formazione campione d’Italia è sicuramente l’assenza di Barella, che non solo ha saltato le ultime partite della squadra ma che ha dato forfait alla nazionale che, questa sera all’Olimpico, affronterà il Belgio nella terza giornata di Nations League.

Ma è un problema che il centrocampista potrebbe superare, a quanto pare, e stando alle informazioni che sono state riportate da Sky Sport: settimana prossima, vale a dire martedì, Barella tornerà ad allenarsi in gruppo. L’obiettivo, ovviamente, è quello di essere a disposizione appunti per la gara contro la Roma del 20 ottobre. Mentre l’altro infortunato Buchanan, farà qualcosa con il resto del gruppo. Il difensore è in anticipo rispetto a quelle che erano le tabelle previste del recupero dopo l’operazione in estate, e quindi il suo rientro in gruppo sarà graduale. La sensazione, arrivati a questo punto, che potrebbe anche non esserci all’Olimpico.