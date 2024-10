Calciomercato Roma, Pisilli richiesto in Serie A: conferma UFFICIALE

Calciomercato Roma. L’inizio di stagione della Roma, non è stato soddisfacente. Anche se non manca la nota lieta.

Il pareggio dell’Italia di Luciano Spalletti contro il Belgio ha forti tinte giallorosse. L’ingenuità che ha portato all’espulsione di Lorenzo Pellegrini ha indubbiamente creato un serio problema alla nazionale azzurra.

Un intero secondo tempo giocato con un uomo in meno che, alla lunga, ha portato il Belgio a riequilibrare il punteggio. ma per un giocatore della Roma finito sul banco degli imputati, ve ne è uno che ha conquistato la copertina: Niccolò Pisilli, fresco ventenne talento della ‘cantera’ giallorossa. Un pensiero particolarmente ‘prestigioso’ sulla stellina della Roma lo ha speso il più grande dirigente italiano degli ulimì trent’anni: Adriano Galliani. Parlando della nazionale azzurra e dei giocatori nati nelle sue squadre, Milan e Monza, come Gabbia e Di Gregorio, ha svelato un segreto su Niccolò Pisilli: “Pisilli l’avevamo chiesto alla Roma quest’estate e poi la società non ha mollato ma lo avevamo chiesto 10 mesi fa”. L’occhio lunghissimo di un dirigente che, insieme a Silvio Berlusconi, ha creato il Milan più forte di tutti i tempi ed una delle squadre più forti della storia del calcio. Ora lo stesso Adriano Galliani ha ‘puntato’ Niccolò Pisilli.

Ma per il talento romano e romanista il grande dirigente brianzolo non potrà fare nulla.