Dalla Roma alla Serie B: firma subito dopo lo svincolo

Dalla Roma alla Serie B: è stato anche accostato ai giallorossi nel corso dell’ultima sessione di mercato. Ma ha preso una decisione. Ecco dove giocherà

Dalla Roma alla Serie B: sì, proprio così. Il giocatore in questione infatti, per un poco di tempo soprattutto nell’ultima sessione di mercato, è stato accostato ai giallorossi, anche perché sarebbe potuto arrivare a parametro zero.

Ma Ghisolfi poi, sempre a parametro zero, ha deciso di prendere negli ultimi giorni di mercato prima Hermoso e poi Hummels, abbandonando di fatto e in maniera definitiva quella che portata a Matip del Liverpool. Che, a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate dalla Bild, in Germania, il proprio futuro lo ha deciso. O quasi.

Dalla Roma alla Serie B: Matip allo Schalke

Da quando il suo contratto con i Reds è scaduto, il giocatore è tornato a casa sua, a Gelsenkirchen con la sua famiglia. Ed è in costante contatto, si legge, con il club tedesco, uno dei più importanti in Germania, che sta soffrendo nelle ultime stagioni. E anche in questa annata non è che le cose stiano andando per il verso giusto e da quelle parti stanno cercando di mettere dei tasselli per risalire la classifica: Matip è uno di questi.

Il giocatore si trova ad un bivio: decidere di accettare l’offerta che lo Schalke gli ha messo sul piatto, pensando anche a trovare un club più importante, magari, per la prossima stagione, oppure accettare un’offerta a lungo termine per riuscire a far risalire, con il suo apporto, una squadra che in maniera evidente merita ben altre categorie. Insomma, niente Roma per Matip. Ma questo si sapeva già da un poco.