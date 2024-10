Dolcetto o scherzetto: il regalo della Roma arriva ad Halloween

Emergono piacevoli notizie in merito ad un appuntamento di campionato dell’AS Roma di Ivan Juric. Ecco le ultime

La stagione della Roma di Ivan Juric verrà definita nel corso delle prossime settimane, durante le quali i risultati ottenuti potrebbero generare nuovi terremoti o, finalmente, restituire ai tifosi parte delle aspettative covate nel corso di un’estate pregna di investimenti.

Il gruppo Friedkin si è spinto all’interno di un impervio terreno in cui il rischio di veder fallire i propri propositi era alto e, difatti, l’altisonante sessione estiva compiuta dall’AS Roma sino ad ora non ha trovato riscontri reali sul campo.

Adesso per Juric sarà a dir poco vitale restituire alla presidenza statunitense e alla dirigenza una sensazione di salute, dove i risultati possano calmierare parte di quel poderoso malcontento attualmente manifestato dal popolo giallorosso tra le vie della città eterna. Il calendario non sembra tuttavia in linea con questa esigenza, considerando che i giallorossi dovranno incontrare (in ordine) Inter, Dinamo Kyiv, Fiorentina e Torino nel giro di dieci giorni.

Un tour de force stressante sotto ogni punto di vista, che di certo metterà a nudo ogni potenziale punto debole di una formazione ancora in cerca della propria natura tecnico-tattica. Nelle scorse ore sono giunte novità in merito alla sfida con il Torino (l’ultima di un ottobre di fuoco) di Paolo Vanoli.

Biglietti in promozione per Roma-Torino

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AS Roma ha comunicato l’apertura della vendite per la sfida casalinga con i piemontesi, programmata per il 31 ottobre alle 20:45. A partire dalle 12:00 di oggi i tifosi potranno recarsi sul portale ufficiale della Roma per assicurarsi da uno a quattro posti all’interno dello Stadio Olimpico.

Essendo programmata per la sera di Halloween, la società capitolina ha pensato di attivare una promozione, che permetterà di acquistare i biglietti ad un prezzo più basso.