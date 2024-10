Friedkin senza freni: altri 300 milioni dopo la firma

Nuovo piano di investimento dei Friedkin, pronti a immettere ben 300 milioni: dopo la firma arriva la cospicua cifra sul piatto

Gli imprenditori americani stanno diversificando il proprio investimento e al momento la Roma non sembra essere in cima alle principali preoccupazioni. C’è un nuovo asset da curare che costerà la bellezza di 300 milioni aggiuntivi.

Alla fine hanno deciso di tornare indietro e procedere con l’acquisto dell’Everton. Dan e Ryan Friedkin alla fine di settembre hanno completato la trattativa per assicurarsi il secondo club di Liverpool, con un piano di investimento che dovrebbe aggirarsi sui 500 milioni di sterline. Un’immissione di denaro di non poco conto che ava ad affiancare quella già messa in atto in questi quattro anni abbondanti con la Roma e che sotto un certo punto di vista spaventa anche la tifoseria giallorossa.

La loro mancata presenza nella Capitale è un segnale non troppo ben augurante, come anche i fondi che stanno stanziando per il nuovo stadio dei Blues. In realtà il progetto per l’impianto che prenderà il posto dell’attuale Goodison Park è già pronto da tempo e la costruzione è quasi ultimata. Manca ancora un ultimo sforzo per arrivare alla fissata apertura della stagione 2025/2026 e soprattutto una nuova immissione di denaro.

I Friedkin fanno sul serio per lo stadio dell’Everton: nuova somma di denaro da investire

Secondo quanto dichiarato dall’ex dirigente dell’Everton, Keith Wyness, Dan Friedkin è pronto a immettere denaro fresco nelle casse del club per finanziare il progetto del nuovo stadio.

Intervenuto nell’ultima puntata del podcast Inside Track di Football Insider, il 66enne Wyness, CEO del club di Liverpool tra il 2004 e il 2009, ha spiegato lo stato delle cose a suo avviso.

Lo stadio aveva un costo previsto di 500 milioni, poi lievitato fino a 800 milioni di sterline e questa differenza necessita di un aiuto esterno. Secondo quanto raccontato a Sky Sports dal CEO Colin Chong, lo scorso agosto, il club sarebbe dovuto essere in grado di “autofinanziare” la parte restante del progetto, ma in realtà non sembra essere così.

Wyness ha dichiarato che Dan Friedkin immetterà una cospicua somma, spostando il suo investimento dal club allo stadio, arrivando a garantire un futuro con buona liquidità in cassa. Il progetto sta proseguendo nel migliore dei modi e per l’ex CEO verrà completato senza problemi.

Tutto questo impegno avrà ripercussioni sulla gestione economica della Roma?