Inter, diagnosi UFFICIALE: lesione del legamento crociato

In casa Inter, prossima avversaria della Roma in campionato, bisogna registrare una notizia ufficiale davvero grave.

Il campionato come tutti sanno, è fermo per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali. Tuttavia, si sa che è tempo di bilanci quando la Serie A è ferma. Tra le squadre che hanno deluso in questo primo scorcio di stagione bisogna sicuramente inserire la Roma dei Friedkin.

La squadra giallorossa, di fatto, è partita molto male. Basti pensare all’avvicendamento in panchina dopo il pari col Genoa tra Daniele De Rossi ed Ivan Juric. Proprio questa scelta da parte dei Friedkin ha scatenato tantissime polemiche tra le fila dei tifosi della squadra giallorossa.

Tuttavia, dopo il pari rimediato domenica scorsa contro il Monza, la Roma deve assolutamente dare un segnale importante alla sua intera tifoseria e lo dovrà fare già a partire dal prossimo turno di campionato, ovvero quello contro l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica. Anche se, prima della sfida contro la squadra giallorossa, in casa interista bisogna registrare una notizia davvero brutta.

Inter, Valentin Carboni resterà fermo per ben sei mesi: i dettagli

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Valentin Carboni ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questoinfortunio così grave, di fatto, farà stare fuori l’argentino per la bellezza di sei mesi.

Valentin Carboni è sì di proprietà dell’Inter, ma è in prestito all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. L’argentino si era trasferito in Francia con la formula del prestito con un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Ma, proprio a causa di questo infortunio, questa cifra così importante difficilmente sarà incassata dai dirigenti nerazzurri Beppe Marotta e Piero Ausilio.