Milan ribaltato con una mossa: i Friedkin completano il poker

Nonostante l’apertura della sessione invernale di calciomercato sia ancora lontana, il suo profilo continua ad essere accostato a diverse compagini di Serie A

La volontà di rimodulare i rispettivi organici con innesti mirati in grado di imprimere loro una svolta in termini qualitativi, il desiderio di non rompere gli equilibri delineati a fatica in questo primo scorcio di stagione. Uno sguardo rivolto al bilancio ma un’occhiata lanciata anche verso quei reparti che stanno palesando palesi difficoltà. Sono un po’ questi i cardini verso cui le big di Serie A tenderanno ad orientare le prossime mosse in una sessione invernale di calciomercato nella quale saranno chiamate a fare di necessità, virtù.

In un mosaico ancora tutto da definire, impossibile non menzionare anche la questione legata agli slot extra comunitari. Slot che, ad esempio, la Roma ha esaurito con l’innesto di Saud Abdulhamid. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile che orienterà indirizzerà Ghisolfi verso traiettorie di mercato ben precise. Valga un caso a titolo esemplificativo: accostato alla Roma in tempi e in modi diversi nella scorsa sessione estiva di calciomercato, i giallorossi in inverno non potranno affondare il colpo per Richard Rios. Centrocampista poliedrico in forza al Palmeiras, il colombiano classe ‘2000 è valutato oltre 25 milioni di euro dal club brasiliano, che non ha alcuna intenzione di fare sconti.

Calciomercato Roma, mezza Europa su Rios: l’Everton fa sul serio

Non in possesso del passaporto comunitario, Rios è legato al Palmeiras da un contratto in scadenza nel 2028. Sogno di mercato anche del Milan – che però ne valuterebbe l’acquisto solo in estate – il nativo di Veghachì rappresenta un obiettivo concreto di molti club in giro per l’Europa. A cominciare dall’Everton.

Secondo quanto evidenziato da caughtoffside.com, infatti, in attesa del via libera della Premier League in merito all’acquisizione dei Toffees, la proprietà statunitense della Roma ha già cominciato a pianificare le prossime mosse dell’Everton. In sede di campagna acquisti, tra gli obiettivi concreti del club inglese ci sarebbe proprio quel Richard Rios a lungo accostato anche alla Roma. Il mosaico di pretendenti al jolly colombiano, però, è molto più vasto e comprende (tra le altre) soprattutto il Manchester United, oltre a Fulham ed Wolverhampton. Inutile ribadire, però, come le prossime mosse di mercato dei Red Devils siano inevitabilmente collegate al destino della panchina del club inglese.