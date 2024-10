Nuovo esonero firmato Mourinho: ha i giorni contati

Esonero e Mourinho decisivo, ha già i giorni contati: la data da segnare in rosso. L’ex allenatore della Roma diventa decisivo.

L’inizio di stagione in casa Roma è stato tumultuoso, con la squadra che ha visto un cambio radicale sulla panchina dopo l’esonero di José Mourinho lo scorso gennaio. Daniele De Rossi, subentrato temporaneamente, è stato sollevato dall’incarico dopo una serie di prestazioni deludenti a inizio stagione. La dirigenza ha così scelto di puntare su Ivan Juric, un tecnico noto per il suo approccio fisico e pragmatico. Nonostante ciò, la Roma fatica ancora a trovare stabilità, con risultati altalenanti in Serie A.

Durante la pausa per le nazionali, tredici giocatori giallorossi sono stati impegnati con le rispettive selezioni. Tra loro, Lorenzo Pellegrini ha vissuto un momento di difficoltà con l’espulsione nel match dell’Italia contro il Belgio. Niccolò Pisilli ha invece fatto il suo debutto con la Nazionale, dimostrando il potenziale dei giovani della Roma. Sul fronte degli infortuni, Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala restano ancora in dubbio per la prossima sfida contro l’Inter, con l’argentino che non ha ancora recuperato del tutto dal suo problema al ginocchio.

Esonero Ten Hag e Mourinho decisivo: le ultime dall’Inghilterra

A livello internazionale, l’Arabia Saudita ha vissuto un cambio improvviso nel ritiro. L’allenatore Roberto Mancini ha convocato Ali Majrashi per sostituire Saud Abdulhamid, escluso dopo aver accumulato due cartellini gialli durante le precedenti partite. Questo cambio ha segnato un’ulteriore modifica nella preparazione saudita in vista delle prossime sfide.

Nel frattempo, dall’Inghilterra arrivano notizie tumultuose coinvolgenti proprio il su citato ex tecnico della Roma, José Mourinho. Il Manchester United, alle prese con un inizio di stagione disastroso, ha discusso il futuro del suo attuale allenatore, Erik ten Hag. La dirigenza dei Red Devils ha fatto sapere che le prossime due partite saranno cruciali per determinare il destino del tecnico olandese.

Dopo un avvio difficile, con il Manchester attualmente al 14° posto in Premier League, il club non ha ancora vinto in Europa League e sta valutando possibili sostituzioni. Ten Hag, come informa Team Talk, si giocherà la panchina contro il Brentford e poi in Turchia contro il Fenerbahçe di Mourinho. Nomi come Thomas Tuchel e Graham Potter sono già circolati come possibili sostituti: il destino di Ten Hag rimane incerto e appeso ad un filo pendente anche nelle mani dello Special One.