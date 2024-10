Dal Napoli alla Roma, nuova firma in Serie A: non bastano 10 milioni

Dal Napoli alla Roma, non bastano 10 milioni per il colpo in Serie A. Ecco tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Le ultime notizie dalla Roma e dal Napoli mostrano due situazioni contrastanti all’inizio di questa stagione di Serie A. La Roma, che cerca di riprendersi dopo un avvio zoppicante, si trova a dover gestire non solo i problemi in campo ma anche una serie di tensioni interne. Il mercato di gennaio potrebbe portare rinforzi, ma la campagna invernale resta comunque lontana per distogliersi da valutazioni e ricerche di soluzioni sul campo nell’immediato.

Tuttavia, le priorità rimangono chiare: migliorare la stabilità difensiva e risolvere le incertezze legate a Dybala e Abraham, due pedine fondamentali ma spesso infortunate. D’altro canto, il Napoli sotto la guida di Antonio Conte vive una situazione di transizione. Al netto della partenza choc con il Verona, la rosa azzurra è salita in cattedra e sta dimostrando di aver ben assimilato la cura del mister leccese.

Dal Napoli alla Roma, 12 milioni a gennaio per Tchatchoua

Conte, soprattutto all’inizio, aveva espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di nuovi innesti, arrivati sul gong del mercato e in grado di impattare con una certa veemenza sulle dinamiche della squadra e dello spogliatoio. Anche alle latitudini campane, però, restano vividi alcuni temi, che potrebbero presto intrecciarsi anche con il mondo giallorosso.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il Napoli è alla ricerca di un esterno destro capace di ricoprire anche il ruolo di terzino. Stando a quanto riportato da Il Mattino, i partenopei avrebbero messo gli occhi su Jackson Tchatchoua dell’Hellas Verona, valutato circa 12 milioni di euro. Altre ipotesi includono il 23enne Junior Dina Ebimbe dell’Eintracht Francoforte.

Ciò che interessa maggiormente la Roma è, però, il primo dei due scenari di mercato riferiti, alla luce della ben nota falla della squadra sulla corsia destra. Qui, infatti, De Rossi prima e Juric poi hanno iniziato a porre Celik come titolare quasi inamovibile, anche alla luce delle difficoltà di Saud Abdulhamid. Proprio per tale motivo sono tutt’altro che da considerarsi remote valutazioni per questa zona di campo.