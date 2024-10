Friedkin scatenati: nuovo attaccante a gennaio

In attesa della prossima sfida della loro Roma contro l’Inter, per i Friedkin bisogna registrare una grossa novità di calciomercato.

Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, dove l’Italia di Luciano Spalletti ha pareggiato giovedì scorso contro il Belgio allo Stadio Olimpico per 2-2, la luce dei riflettori tornerà sul campionato. La Roma, di fatto, è tra le squadre che devono assolutamente fornire un segnale di ripresa.

I giallorossi, infatti, nell’ultimo turno hanno pareggiato per 1-1 contro il Monza, scendendo di nuovo in classifica. La Roma di Ivan Juric, di fatto, è adesso al nono posto con tre punti di svantaggio dalla Lazio di Marco Baroni quarta.

Alla ripresa del campionato, dunque, la Roma è attesa da una gara molto difficile, visto che allo Stadio Olimpico arriverà l’Inter campione d’Italia in carica. Tuttavia, prima del ritorno della Serie A con la sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, bisogna registrare delle importanti notizie che riguardano i Friedkin.

Calciomercato, i Friedkin devono prendere un attaccante centrale per l’Everton: ecco tutti i dettagli

Come riportato dal portale inglese ‘everton.news”, infatti, i dirigenti statunitensi sono al lavoro per regalare un nuovo centravanti all’Everton di Sean Dyche, ovvero la squadra della Premier League di cui stanno per acquistare la maggioranza delle azioni. Visti i cronici problemi fisici di Calver-Lewin, di fatto, i Friedkin non possono permettersi di presentarsi a gennaio dinanzi ai tifosi dei ‘Toffees’ senza un nuovo centravanti.

Questa notizia, però, riguarda anche la Roma. Se dovesse arrivare una nuova prima punta all’Everton, infatti, si potrebbero aprire le porte per il passaggio di Beto (ex udinese) al club giallorosso. Quest’ultimo, di fatto, sta cercando un attaccante che possa fare la riserva di Artem Dovbyk.