Il Real Madrid ha scelto un big della Juve: doppio smacco clamoroso

Il Real Madrid irrompe sul calciomercato della Juve e sceglie il big di Thiago Motta. Risposta già arrivata e doppio smacco clamoroso in vista della sessione invernale.

Carlo Ancelotti pronto al blitz invernale in casa Juve, secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano in queste ore intorno ai bianconeri. La stagione della squadra guidata da Thiago Motta ripartirà dalla sfida interna contro la Lazio, in programma tra sette giorni a Torino. I bianconeri sono arrivati alla sosta per le Nazionali con il pareggio maturato contro il Cagliari, ed inseguono a tre punti il Napoli capolista di Antonio Conte. E nel pieno della sosta di ottobre spunta l’assalto del Real Madrid ad uno dei big della squadra bianconera.

La sosta per le Nazionali offre diversi spunti di riflessione intorno alla Juve di Thiago Motta. Con la maglia azzurra dell’Italia è arrivato il gol di Andrea Cambiaso, uno dei pezzi pregiati della rosa bianconera. L’esterno classe 2000 ha trovato la rete in Nazionale dopo un solo minuto, nella sfida al Belgio allo stadio Olimpico. E sulle tracce del terzino ex Genoa e Bologna spunta la corte del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juve, il Real Madrid piomba su Cambiaso: risposta già arrivata

La squadra spagnola è alla ricerca di rinforzi in corsia dopo il tremendo infortunio capitato a Carvajal nei giorni scorsi. Il jolly esterno della Juve è stato scelto da Carlo Ancelotti come alternativa ad Alexander-Arnold per sostituire il campione d’Europa in corsia a gennaio.

Secondo quanto rimbalza sull’edizione odierna di Tuttosport c’è un doppio muro alzato dalla Juve intorno al laterale bianconero. Da un lato Cristiano Giuntoli non sembra intenzionato a cedere il big in corsia. Dall’altro lato è lo stesso terzino azzurro a spingere per restare in forza alla Juventus in futuro. Il sogno di Andrea Cambiaso è quello di restare in bianconero e puntare alla fascia da capitano. Doppio ostacolo decisivo sulle manovre di Carlo Ancelotti in corsia.