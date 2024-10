La concorrenza del Milan inguaia la Roma: sale il prezzo in Brasile | ASRL

La Roma guarda al calciomercato di gennaio come un’occasione per colmare le lacune rimaste dopo la sessione estiva

Dopo sette giornate di campionato, Milan e Roma stanno vivendo momenti molto simili, sia per quanto riguarda i risultati sul campo, sia per la farraginosa gestione dei rapporti tra società e squadra. In casa giallorossa, l’esonero di Daniele De Rossi e le dimissioni (di facciata) dell’ex CEO Lina Souloukou hanno lasciato degli strascichi importanti, soprattutto perché la dirigente greca ha forzato molto la mano, nonostante tutta la squadra avesse manifestato la propria fiducia nei confronti dell’ex tecnico giallorosso.

Benché viziato da un rigore solare su Tommaso Baldanzi non concesso, il pareggio in casa del Monza ha generato nubi minacciose sulla testa di Ivan Juric e ormai da giorni si parla di un possibile esonero, con conseguente ritorno di De Rossi a Trgioria. In casa rossonera, invece, la sconfitta in trasferta contro la Fiorentina con tanto di insubordinazione sui tiratori dei calci di rigore ha fatto tornare i dubbi sulle capacità di Paulo Fonseca di riuscire a gestire uno spogliatoio complicato come quello milanista.

Calciomercato Roma, il Milan sfida Ghisolfi in Brasile

Nel mirino della critica sono finiti Fikayo Tomori, Tammy Abraham e, soprattutto, Theo Hernandez. Capitano in quella partita, l’esterno francese si è fatto anche espellere a fine match e verrà multato dalla società. Sull’ex Real Madrid, inoltre, si susseguono le voci di calciomercato, anche in virtù di una trattativa per il rinnovo contrattuale decisamente in stand by. Con o senza rinnovo, la fascia mancina del Milan sembra comunque uno dei punti deboli della rosa ed è per questo che la dirigenza sta monitorando diversi profili già per gennaio.

In quest’ottica, la dirigenza lombarda pare destinata ad entrare in rotta di collisione con la Roma. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, tra i profili attenzionati a Milano c’è anche quello di Lucas Piton. Obiettivo di vecchia data dei giallorossi, il 24enne brasiliano è in possesso del passaporto italiano e fu addirittura preconvocato da Roberto Mancini per l’Italia prima del suo addio. Autore di una stagione di assoluto livello, impreziosita da 6 gol e 7 assist, il terzino sinistro piace anche a Lille, Nottingham Forest, Porto e Zenit San Pietroburgo. Una concorrenza nutrita che ha convinto il Vasco da Gama a partire da una valutazione di almeno 10 milioni di euro per il giocatore.