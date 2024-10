La Juventus corre ai ripari: colpaccio rossonero, il bis è servito

La Juventus corre ai ripari: colpaccio rossonero dopo quello in estate. Giuntoli ha bisogno di un sostituto di Bremer. Ecco chi vuole prendere a gennaio

La Juve è alla ricerca di un difensore, lo sappiamo. I bianconeri, dopo lo stop di Bremer che ha chiuso in anticipo la propria stagione, deve prendere un elemento che possa andare a coprire quel buco lasciato dal brasiliano. E non sarà facile, anzi sarà difficilissimo, ma serve anche per una questione numerica.

Di nomi fino al momento ne sono circolati tanti. Da Skriniar, passando per Kiwior e poi anche per Ismajli dell’Empoli. Ma secondo le informazioni che sono state riportate da Paganini, giornalista di Rai Sport, c’è anche un altro nome sul taccuino di Giuntoli, un nome anche abbastanza importante che potrebbe sicuramente regalare un elemento importante a Motta per la seconda parte di stagione.

Sostituto Bremer: la Juve pensa a Tah

Allora, partiamo dal primo nome, quello dell’ex Inter: oltre la questione tattica c’è il problema ingaggio: 10milioni di euro più 2 di bonus che sono fuori quelle che sono le disponibilità economiche di Giuntoli. A meno che il Psg non decida di partecipare all’ingaggio. Ma aprendo al prestito, crediamo sia difficile anche questo. Ma ci sono altri nomi in ballo.

Su Kiwior dell’Arsenal vi abbiamo detto, secondo Paganini il nome che potrebbe interessare è quello di Tah del Bayer Leverkusen. Ma non solo, si parla anche di Tomori, ma sembra difficile che il Milan, dopo aver dato via Kalulu, che si sta dimostrando uno dei migliori, possa dare un altro ok a questa nuova operazione. Insomma, potrebbe essere davvero Tah il colpo di gennaio. Un colpo clamoroso per la Juve, che sì, andrebbe a sostituire nel migliore dei modi Bremer che ha chiuso in anticipo la propria stagione lasciando Motta nei guai.