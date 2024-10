Doppio affare con la Juventus: paghi uno, prendi due

Doppio affare con la Juventus. Il mercato lavora sotto traccia in attesa che giunga il suo momento. E ci si muove in attesa di gennaio.

Cristiano Giuntoli ha diverse cartelle ‘personalizzate’ sul suo tavolo. Alcune sono lì, immobili ed impolverate dalla passata estate. Sono i casi di mercato rimasti insoluti e che non hanno trovato la conclusione sperata.

Accanto riposano le cartelle che contengono gli ultimi imprevisti, gli infortuni che hanno di fatto privato la Juventus di due elementi, quali Bremer e Milik, per l’intera stagione, o quasi. Il lavoro del direttore tecnico bianconero prosegue quindi sul doppio binari entrate ed uscite. Un refrain che il numero uno del mercato della Juventus conosce molto bene. E per Giuntoli l’arrivo del mese di gennaio non significherà soltanto la fine delle festività natalizie. La finestra di mercato invernale sembra prepararsi ad una nuova ‘controffensiva’ di mercato della Juventus che andrebbe a chiudere quanto non concluso nella sessione estiva. E se da un lato si dovrà pensare a come sostituire degnamente due elementi importanti della rosa, si deve anche lavorare per farne uscire altrettanti. Altrettanto importanti e costosi.

Doppio affare con la Juventus. Due al prezzo di uno

Ad un’uscita ormai cronica che la Juventus non riesce mai a finalizzare al 100%, Arthur Melo, se ne è aggiunta un’altra, quasi inattesa, Paul Pogba.

La riduzione della squalifica del centrocampista francese ha sorpreso tutti, Juve inclusa. Ma non ha cambiato i programmi della Vecchia Signora. Pogba lascerà la Juventus, pronta a rescindere il contratto con il francese in scadenza a giugno 2026. Secondo quanto risulta al dailymail.co.uk l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi avrebbe mostrato interesse per il centrocampista francese. E non soltanto per lui. Infatti il tecnico italiano gradirebbe non poco affiancare ad un altro ex juventino, Adrien Rabiot, il centrocampista brasiliano Arthur Melo. Il club francese è pronto a a pagare il 50% del ricco ingaggio del brasiliano, 5 milioni di euro netti, pur di portarlo nella Ligue 1. Un centrocampo a fortissime tinte ex Juve per l’Olympique Marsiglia, con Arthur, Rabiot e Pogba tutti insieme. Sono i desideri di Roberto De Zerbi che, in fin dei conti, pagherebbe uno per averne in squadra due.

Ma un siffatto, ‘doppio affare’ con l’Olympique Marsiglia sarebbe, soprattutto, il sogno proibito di Cristiano Giuntoli e della Juventus tutta. Fuori due, in un colpo solo.