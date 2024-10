Nuova firma e futuro blindato: la Roma ha già deciso

Calciomercato Roma, firma e futuro blindato: il piano della società appare chiaro. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta attraversando un periodo difficile, segnato da risultati altalenanti, infortuni e tensioni interne. Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, con la squadra che fatica a trovare continuità e a imporsi in campionato, la pressione su Ivan Juric è palpabile.

L’allenatore, subentrato in un contesto già complicato, deve gestire una rosa limitata dagli infortuni e dalle difficoltà di amalgamare i nuovi arrivati. Inoltre, le recenti dimissioni della CEO Lina Souloukou hanno alimentato ulteriormente il clima di incertezza che si respira a Trigoria. In questo quadro negativo, però, c’è una notizia positiva che risolleva il morale dei tifosi: la crescita di Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista, prodotto del vivaio giallorosso, ha colto al volo l’occasione offertagli da Mourinho, diventando una pedina importante per la squadra. Dopo l’esordio in Serie A ad agosto contro la Juventus, Pisilli ha segnato il suo primo gol contro il Venezia a settembre, dimostrando grande personalità.

Calciomercato Roma, firma e futuro blindato Pisilli

Il giovane talento della Roma sta vivendo un percorso di crescita accelerato. A fine agosto, era destinato al Lask Linz per maturare, ma poche ore dopo è diventato titolare nella partita contro la Juventus, grazie a De Rossi. Settembre lo ha visto segnare il suo primo gol in Serie A contro il Venezia, mentre in ottobre ha esordito in Nazionale, nello stesso giorno in cui Francesco Totti debuttò 26 anni prima.

Senza forzare paragoni, Pisilli è già il più giovane prodotto del vivaio romanista a giocare in azzurro. Mourinho ha creduto in lui, lanciandolo in prima squadra e dandogli fiducia anche in Europa League. Ora, Pisilli è una risorsa importante per Juric, arricchendo il centrocampo con la sua versatilità. Può giocare anche come trequartista, diventando un elemento cruciale sia per il presente che per il futuro della squadra.

In ottica calciomercato e futuro, arrivano aggiornamenti di non poco conto da “Il Corriere dello Sport”: come si legge, il suo contratto, al momento da 70.000 euro a stagione, verrà presto rivisto con un adeguamento significativo. La società è pronta a investire su di lui, riconoscendone il valore e il potenziale, per garantirsi un legame duraturo con uno dei suoi giovani più promettenti.