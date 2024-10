Nuovo jolly in attacco, sprint Juventus: accordo dietro l’angolo

Ecco le ultime su un nome particolarmente in voga attualmente tra i corridoi del centro sportivo della Juventus.

Nel corso di queste prime settimane la massima lega italiana parrebbe aver dimostrato con particolare evidenza le potenzialità di una stagione in cui svariate formazioni sembrerebbero attrezzate per lottare fino a maggio per la conquista dello scudetto.

La corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi non si è certamente indebolita rispetto allo scorso anno, ma, nel tentativo di comprendere i mutati equilibri della Serie A, vi è anche da considerare la poderosa rivoluzione compiuta dalla gran parte delle dirette rivali dei nerazzurri, oltre al considerevole incremento delle partite da compiere per proseguire il proprio percorso europeo.

Il tecnico piacentino sembrerebbe essere infatti diviso tra la responsabilità di ripetere i luccicanti risultati dello scorso campionato e la tentazione di riconquistare palcoscenici importanti nelle fasi finali della Coppa dalle grandi orecchie.

Tra gli interstizi di questa dicotomia si sono inserite di prepotenza Napoli e Juventus, le quali appaiono attualmente come le uniche due formazioni abbastanza attrazzete per tenere testa all’efficenza tecnico-tattica di Inzaghi. Parlando proprio della Vecchia Signora e delle probabili mosse di Cristiano Giuntoli, nelle scorse ore sono emerse novità di rilievo.

Lukébakio nel mirino della Juve: affare da 10 milioni

Nonostante il maestoso lavoro svolto da Cristiano Giuntoli per trasformare la rosa della Juventus in una creatura più congeniale allo stile di Thiago Motta, l’organico bianconero non appare ancora del tutto completo.

L’infortunio di Brehmer e l’assenza di reali sostitui per Yildiz e Vlahovic saranno certamente i letimotiv delle prossime settimane tra i corriodi della Continassa, dove si sta discutendo in merito ad un profilo dal fascino indiscusso.

Si tratta di Dodi Lukébakio, le cui doti tecnico-fisiche sono state evidenti anche in quei pochi minuti giocati nell’ultimo match di Nations League tra Italia e Belgio.

Grazie ad una sorprendente rapidità e ad un’invidiabile qualità palla al piede, l’esterno belga del Siviglia può contare su una particolare versatilità, che in questo momento si sposerebbe con precisione alle esigenze di mister Motta. Sfruttando le difficoltà finanziare del club spagnolo, i bianconeri potrebbero prelevare già a gennaio il belga ad un prezzo d’occasione intorno ai 10 milioni di euro.